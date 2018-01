Che cosa c' è in un meteorite? Gli ingredienti per la vita

Uno dei più grandi misteri dell’astrofisica contemporanea : cosa si nasconde dietro ai brevi lampi di onde radio Che arrivano sulla Terra? : cosa si cela dietro ai brevi lampi di onde radio che ci arrivano dal cosmo? Per rispondere a questa domanda un team di ricercatori ha effettuato uno studio approfondito, scoprendo un importante indizio sull’ambiente che circonda i misteriosi Fast radio Burst (FRB). I dati – spiega Global Science – sono stati raccolti concentrandosi su FRB 121102, l’unico lampo radio che sia stato visto riaccendersi. I risultati mostrano che questa ...

Futuro GiacCherini - parla l’agente : “Fiorentina - Atalanta - Chievo… ecco cosa dico” : Furio Valcareggi, agente di Emanuele Giaccherini, ha parlato della questione legata al trasferimento del calciatore del Napoli ai microfoni di TMW Radio: “Giaccherini è un prodotto non facile da trovare a gennaio, un calciatore attuale e fresco. Lasceremo sicuramente il Napoli e ci stiamo muovendo. Galatasaray e Fenerbahce? Sono solo fandonie, non esiste Russia né Turchia, non ci hanno chiamato. C’è molta attenzione in Italia. Il Chievo adesso ...

MotoGP Petrucci : "Battere Marquez è la cosa Che mi dà più gusto" : Penso che nessuno, dopo essere stato in Ducati, si sarebbe rimesso in gioco per salire sulla moto del campione del mondo per dire 'adesso vediamo se sono ancora capace'. Puoi tifare per Valentino, ...

Fact-Checking al Jobs act : cosa ha prodotto e come va completato : Il Jobs act, finito nel mirino di Berlusconi, ha avuto il merito di aver rimesso in moto il mercato del lavoro. Quanto e come lo si vedrà nel tempo. Certamente, adesso più che cancellato, va implementato. Almeno su due aspetti: servizi per il lavoro più efficienti, e cuneo, da abbassare strutturalmente...

Il ciclo Liberi Sognatori al via con Libero Grassi : Giorgio Tirabassi nei panni dell’imprenditore Che sfidò Cosa Nostra : Un "rivoluzionario", Libero di nome e di fatto. Ad aprire il ciclo Liberi Sognatori sarà proprio Giorgio Tirabassi pronto a vestire i panni di Libero Grassi l'imprenditore che sfidò Cosa Nostra e un sistema ormai consolidato che lo stesso presidente degli industriali dell'epoca sembrava voler tenere ben nascosto agli occhi di tutto. Libero Grassi non si arrese, non le fece mai nemmeno quando si spense poco fuori casa sua raggiunto da 4 colpi ...

ANDREA HUNZIKER/ Il fratello di MiChelle : "sei scomparsa da 10 anni - dimmi cosa ti ho fatto!" : Michelle HUNZIKER, il fratello ANDREA scrive al settimanale DiPiù per chiedere spiegazioni alla conduttrice svizzera. Da oltre 10 anni, nonostante i suoi problemi di salute, lo ha cancellato(Pubblicato il Tue, 09 Jan 2018 13:45:00 GMT)

Adam - Che ha dato la risposta più divertente su cosa significhi essere un atleta gay : «Mi hanno spesso chiesto nelle interviste cosa significa essere un atleta gay. Io ho risposto che è esattamente come essere un atleta eterosessuale. Solo con le sopracciglia più curate». Adam Rippon è un pattinatore 28enne ed è il primo ad aver fatto coming out e ad andare ai giochi olimpici invernali per gli Stati Uniti, perché 4 anni fa c’era già lo sciatore freestyle Gus Kenworthy, ma ancora non aveva dichiarato di essere gay, e il ...

Addio alla sCheda carburante - rimborsi solo per chi paga con carta : cosa cambia : Con l'obbligo della fatturazione elettronica, ci sarà anche un grosso cambiamento per gli automobilisti e i lavoratori del settore carburanti. Da luglio verrà abolita la cosiddetta '...

Cosa cambia con le sigarette elettroniChe : Da gennaio i liquidi con cui vengono ricaricate sono passati sotto il monopolio di Stato, con un gran aumento dei prezzi The post Cosa cambia con le sigarette elettroniche appeared first on Il Post.

Huawei P10 icone visualizzate sul display Che cosa vogliono dire : Scoprire che cosa vogliono dire i simboli Huawei P10 sulla barra in alto di Android Tutte le icone Huawei P10 sulla barra in alto del telefono.

C'è qualcosa Che non Var. In arrivo regole più chiare : Il protocollo da limare è quello che, alla fine dell'anno, dovrebbe diventare la guida, una volta per tutte, riconosciuta dal mondo del pallone. L'Ifab, l'unica istituzione depositaria del potere di ...

Come è cambiato il lavoro dopo la grande crisi e Che cosa fare per trovarlo ora : In dieci anni alcune professioni sono sparite, altre si sono invece fatte avanti in un mercato sempre più avaro di opportunità soprattutto per i giovani (la disoccupazione degli under 25 è schizzata dal 21% al 35%, quella dei 25-30enni dall'11% al 21,4%), è cambiata la richiesta dei settori e anche il mix dei contratti...