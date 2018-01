Charlotte Crosby tenta di contenere il seno in un costume da bagno super sexy

Charlotte Crosby : accusata di essere permalosa per aver evitato di parlare dei suoi ritocchi estetici : Charlotte Crosby ha sempre parlato apertamente degli interventi di chirurgia estetica a cui si è sottoposta, ma non per questo devono essere l’unico argomento a cui accostare il suo nome. Nonostante la nostra star di Just Tattoo of Us 2 – le nuove puntate vanno in onda ogni mercoledì alle 22.50 su MTV (Sky 133) e su NOWTV – abbia recentemente corretto una rara malformazione al seno e fosse lì per presentare il suo nuovo ...

Charlotte Crosby : la sua reazione alla fine con Stephen Bear è qualcosa che forse hai provato anche tu : Ci sono due modi di reagire alla fine di un amore: c'è chi si consola aprendo il frigorifero e chi invece insieme al fidanzato o fidanzata perde anche l'appetito. Charlotte Crosby fa parte del secondo gruppo e ha appena ammesso che dopo essersi lasciata con Stephen Bear ha perso qualche chilo, proprio perché la fame non si fa sentire. Ma la nostra star di Just Tattoo of Us 2 – ...

Charlotte Crosby : Stephen Bear costretto a rinviare l’autobiografia dopo la fine della relazione : Sembra che l'autobiografia di Stephen Bear sia destinata per ora a restare nel cassetto. Il protagonista di Just Tattoo of Us è stato costretto a rimandare per la data di uscita del libro, dopo che lui e Charlotte Crosby si sono lasciati. Anche se per ora la parola fine sembra definitiva, la star di Geordie Shore e l'ex fidanzato ci hanno abituato ai ritorni di fiamma: non sarebbe la prima volta che si ...

Charlotte Crosby : si mostra nuda su Snapchat ed è mozzafiato : Charlotte Crosby ha pubblicato un video ad alto tasso di seduzione! Di spalle, la star di Geordie Shore è inquadrata mentre cammina nuda, con indosso solo degli stivali. Sarà l'effetto bianco e nero, sarà il "shake, shake" che improvvisa, ma la clip ha quel non so cosa che ti lascerà senza parole. ph: via MTV UK, Snapchat/clc_17 Intanto Char, che è da poco ...