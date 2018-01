Champions | Vince Avellino | Sassari ko

Basket - Champions League 2018 : Capo d’Orlando con le spalle al muro - Venezia deve vincere : Torna la Champions League di Basket dopo la pausa natalizia. Mancano cinque giornate al termine della regular season e gennaio sarà un mese decisivo per il passaggio del turno. A qualificarsi saranno le prime quattro di ogni raggruppamento e tra le squadre in corsa ci sono anche le italiane. Capo d’Orlando è con le spalle al muro, serve vincere La SikeliArchivi Capo d’Orlando si trova al settimo posto del gruppo B. I siciliani hanno ...

Roma - Gonalons : 'Sogno di vincere la Champions'. Nainggolan a rischio panchina con l'Atalanta : La Roma torna in campo per preparare la partita contro l'Atalanta di sabato alle 18. Non sarà convocato Defrel alle prese con il recupero per il problema alla rotula, mentre sono tornati disponibili ...

Chiellini punta all'en plein : 'La Juve può vincere scudetto - Champions e Coppa Italia' : 'Abbiamo l'obiettivo dei sette scudetti, della quarta Coppa Italia ed è un obiettivo la Champions: raggiungibili ma non per questo facili'. Sono le prime parole in bianconero del 2018 di Giorgio ...

Tutta la carica di Chiellini - il difensore bianconero non si nasconde : “possiamo vincere la Champions” : Intervistato dai microfoni di ‘Sky Sport’, Giorgio Chiellini ha fissato gli obiettivi della Juventus per il 2018. Il difensore bianconero suona la carica: “Il settimo scudetto è un obiettivo, così come la quarta Coppa Italia e di nuovo la Champions. Sono obiettivi raggiungibili: non vuol dire che siano facili, ma neppure irrealizzabili. Abbiamo le potenzialità e una rosa che può arrivare in fondo a tutte le competizioni. Ma le ...

Volley - Champions League 2018 – Civitanova torna in campo dopo il Mondiale! Sfida da vincere col Roeselare : Civitanova torna subito in campo dopo aver perso la Finale del Mondiale per Club. I Campioni d’Italia devono subito rialzarsi dalla delusione di Cracovia e cercheranno di tornare al successo in Champions League: incombe l’impegno contro il Knack Roeselare (ore 20.00, diretta tv su Fox Sports), avversario assolutamente alla portata da sconfiggere a tutti i costi per conquistare la prima vittoria stagionale nella massima competizione ...

Volley - Champions League 2018 – Perugia pazzesca : rimonta Civitanova dallo 0-2 e vince il derby! Show Atanasijevic : Perugia ha sconfitto Civitanova per 3-2 (28-30; 20-25; 25-23; 25-19; 15-9) nella prima partita della Champions League 2017-2018 di Volley maschile. Al PalaEvangelisti è andato in scena un incontro ai limiti dell’incredibile, combattutissimo e molto intenso, ricco di colpi di scena e davvero spettacolare: i Block Devils, sotto 2-0 nel conto set e di un break nel momento caldo della terza frazione di gioco, sono riusciti a rimontare e a ...

Champions. Il Napoli finisce male - vince il Feyenoord 2-1 : Gli olandesi rimontano il gol di Zielinski con Joergensen e St.Juste. Che segna al 91' con i suoi in inferiorità numerica. I partenopei sarebbero comunque 'retrocessi' in Europa League in virtù del successo dello Shakhtar sul City (2-1)

Basket - Champions League 2017-2018 : Sassari vince in Russia - Venezia beffata sulla sirena : Una vittoria ed una sconfitta nel mercoledì di Champions League per l’Italia. La Dinamo Sassari sbanca la Russia, vincendo sul campo della Enisey Krasnoyarsk 65-75, mentre la Reyer Venezia viene beffata sulla sirena dagli spagnoli dell’Estudiantes 81-80 Una vittoria molto importante quella di Sassari. La Dinamo ha iniziato fortissimo in Russia con un pazzesco parziale di 16-0 che ha indirizzato tutta la gara. I padroni di casa ...

LIVE Pagelle Feyenoord-Napoli - Champions League in DIRETTA : i partenopei senza Insigne debbono vincere e sperare : CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI Feyenoord-Napoli Buonasera e benvenuti alle Pagelle LIVE di Feyenoord-Napoli, match valido per l’ultima giornata del gruppo F della Champions League 2017-2018. I partenopei vanno a caccia di una difficilissima qualificazione agli ottavi di finale: devono assolutamente battere gli olandese e contemporaneamente sperare che il Manchester City, già certo del primo posto in girone, batta in Ucraina lo ...

Champions - sms di Guardiola a Sarri : «Il mio City giocherà per vincere» : Nervi tesi per stasera: la posta in palio è alta, il Napoli si gioca il proseguo in Champions. La squadra di Sarri tenterà di battere gli olandesi per guadagnare tre punti...

Ascolti TV | Martedì 5 dicembre 2017. La Strada di Casa vince con il 23.7% - la Champions al 14.7% - le Iene 12.7% : La Strada di Casa Su Rai1 La Strada di Casa ha conquistato 5.760.000 spettatori pari al 23.7% di share. Su Canale 5 l’incontro di Champions League Roma – Qarabag ha raccolto davanti al video 3.864.000 spettatori pari al 14.7% di share. Su Rai2 Non-Stop ha interessato 1.320.000 spettatori pari al 5.3% di share. Su Italia 1 Le Iene Show ha intrattenuto 2.493.000 spettatori (12.7%). Su Rai3 #Cartabianca ha raccolto davanti al video ...

Champions League - Roma – Qarabag partita da vincere per i giallorossi : L’ultima partita della fase ai gironi è anche quella decisiva: Roma – Qarabag è la sfida da vincere per essere certi di passare la fase ai gironi. Il match è in onda alle 20,45 su Canale 5 martedì 5 dicembre. La squadra capitolina, reduce dalla sconfitta sul campo dell’Atletico Madrid, deve battere gli azeri per essere certa di approdare al turno successivo, altrimenti deve sperare in un risultato a lei favorevole nella sfida ...

Bomba dalla Spagna - Dybala si sfoga con Messi : “la Juve non può vincere la Champions” : Le indiscrezioni che arrivano dalla Spagna fanno arrabbiare i tifosi della Juventus. Ovviamente si tratta di rivelazioni da prendere con le pinze quelle riportate oggi da Don Balon, rivelazioni che sarebbero abbastanza sconcertanti: “non possiamo lottare per vincere la Champions”, avrebbe detto Dybala a Messi. Il colloquio sarebbe avvenuto negli spogliatoi dell’Allianz Stadium tra i due fenomeni che si sono affrontati eri in ...

Champions : Chelsea vince e va agli 8/i : ROMA, 22 NOV - Il Chelsea ha battuto il Qarabag 4-0 in un match valido per la quinta giornata del gruppo C di Champions League qualificandosi così per gli ottavi di finale. A segno Hazard (21') e ...