Centrosinistra | appello di Veltroni e Prodi per l’unità | “Buon senso” Ma sulle Regionali

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 11 gennaio 2018) Li avevano invocati come l’ultima carta da giocare nel caso la situazione nelsi fosse fatta più critica del previsto. E, a meno di due mesi dal voto, gli eventi li hanno spinti a prendere posizione. I padri nobili del Pd, l’ex premier Romanoe l’ex segretario dem, Walter, dalle pagine di Repubblica e della Stampa, hanno lanciato unaldella sinistra alle prossime elezioni, almeno nelledi Lazio e Lombardia. “Le forze del”, ha detto, “recuperino il buon senso e si mettano insieme per le elezionie anche per quelle nazionali. Sono preoccupato perché non vedo prevalere quello spirito di coalizione che è sempre indispensabile per vincere una competizione elettorale. Quello spirito è fondamentale per le elezioni, ma lo è anche per il voto nazionale. Per un semplice motivo: ...