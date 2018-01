CATERINA BALIVO La presentatrice di Detto Fatto felice con la sua bambina

CATERINA BALIVO in difesa di Elena Santarelli : Elena Santarelli ha rivelato le condizioni fisiche di suo figlio, la notizia della sua malattia ha fatto il giro del web. La showgirl però non ha gradito chi ha ingigantito in maniera eccessiva la notizia. Infatti lo sfogo di Elena con un nuovo su “Instagram” ha ribadito che il figlio non è gravemente malato. “A tutti i siti che riprendono il mio post aggiungendo frasi “il figlio della Santarelli è gravemente malato” voglio dirvi che non ho le ...

BENEDETTA PARODI LASCIA DOMENICA IN? / L’indiscrezione di ‘Chi’ : subentra CATERINA Balivo? : BENEDETTA PARODI LASCIA DOMENICA In? L'indiscrezione arriva dal settimanale 'Chi' diretto da Alfonso Signorini, ecco i dettagli e le ultime rivelazioni dopo il cambio di ruolo.(Pubblicato il Thu, 21 Dec 2017 00:19:00 GMT)

Detto Fatto - oggi 20 dicembre 2017 : CATERINA BALIVO ospita Bruno Vespa : A Detto Fatto, oggi, mercoledì 20 dicembre 2017, Caterina Balivo ospiterà Bruno Vespa. Il noto giornalista e conduttore promuoverà, nello studio della famosa trasmissione di Rai 2, il suo libro e si presenterà ai telespettatori in una nuova veste. Contagiato dai vari tutor, pronto a mettersi alla prova e ad elargire preziosi consigli ai telespettatori, infatti, Vespa si racconterà anche attraverso un mini tutorial sul vino. Detto Fatto oggi, 20 ...

Fabrizio Frizzi/ Paolo Belli e CATERINA BALIVO : “sei l’ambasciatore di Telethon” (ultime notizie) : Fabrizio Frizzi: “Spero vada tutto bene”. I fan del conduttore preoccupati: non si è ancora completamente ristabilito? Le ultime notizie e gli aggiornamenti(Pubblicato il Sun, 17 Dec 2017 17:25:00 GMT)

Domenica In CATERINA BALIVO al posto delle sorelle Parodi : A quanto pare ci sono grandi cambiamenti per la conduzione di “Domenica In”.Dopo i numerosi flop di questa stagione, Cristina e Benedetta dovranno cedere la conduzione forse ad una nuova presentatrice Dopo il costante calo di share e i cambi apportati alla trasmissione, saranno presto sostituite da Caterina Balivo. Le forti critiche che arrivano da ogni dove su “Domenica In” insieme alla costante perdita di share, potrebbe presto spingere la Rai ...

RAI2 : Detto Fatto Xmas - CATERINA BALIVO aspetta il natale con tutorial ed ospiti speciali : Si avvicina il natale e per questo Detto Fatto si trasforma e diventa “Detto Fatto Xmas”: Caterina Balivo e i suoi tutor, da lunedì 11 dicembre e per tutti i pomeriggi dalle ore 14.00 su RAI2, sono pronti a stupire con divertenti ed utili tutorial adatti a questi giorni di festa. Primo tutor della settimana, lunedì 11, il pescivendolo di fiducia di Detto Fatto Davide Rossi, che cucinerà un piatto tipico di questo periodo: il baccalà mantecato. ...

Martina Luchena a Detto Fatto : CATERINA BALIVO incalza sui ritocchini social : Detto Fatto, arriva Martina Luchena: Caterina Balivo incalza sui ritocchi social Martina Luchena, volto familiare di Uomini e Donne (è stata corteggiatrice di Riccardo Gismondi), è sbarcata a Detto Fatto. Al programma condotto da Caterina Balivo, assieme al Makeup Artist Fausto Cavaleri, ha offerto una lezione di trucco, con tanti utili consigli su come realizzare […] L'articolo Martina Luchena a Detto Fatto: Caterina Balivo incalza sui ...