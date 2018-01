Caso scontrini | l' ex sindaco Marino condannato a due anni per peculato

Caso scontrini : Marino condannato in appello a 2 anni : Marino: sentenza politica verso elezioni, mai speso un euro pubblico per fini privati, continuo battaglia'

Marino : Caso scontrini - sentenza politica : (ANSA) - ROMA, 11 GEN - "La Corte di Appello di Roma oggi condanna l'intera attività di rappresentanza del Sindaco della Città Eterna". Così l'ex sindaco Pd di Roma Ignazio Marino dopo la sentenza d'appello che ribaltando l'assoluzione di primo grado lo condanna a due anni per peculato nella cosiddetta vicenda degli scontrini. "In pratica i giudici sostengono che in 28 mesi di attività, il Sindaco non abbia mai ...

