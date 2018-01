Casa Bianca - fumata nera su 'dreamers' : (ANSA) - WASHINGTON, 11 GEN - La portavoce della Casa Bianca Sarah Sanders ha sostenuto oggi che "non è ancora stato raggiunto un accordo" per proteggere i 'dreamers', gli immigrati entrati da minorenni in Usa al seguito di genitori immigrati illegalmente. Sanders ha così smentito l'annuncio fatto dal senatore repubblicano Jeff Flake. "Tuttavia - ha aggiunto - pensiamo che si possa ancora fare e siamo molto concentrati nel ...

La Casa Bianca beve italiano : Trump ordina 4300 bottiglie di Primitivo - : La residenza del presidente degli Stati Uniti d'America ha prenotato il prestigioso vino pugliese da un'azienda in provincia di Bari. Sbarcheranno negli Usa 720 casse composte da varie etichette

Casa Bianca critica giudice sui dreamer : NEW YORK, 10 GEN - ''Riteniamo la decisione scandalosa, soprattutto alla luce dell'incontro bipartisan di successo fra i membri della camera e del Senato alla Casa Bianca'' sui dreamer. Lo afferma ...

Trump - giudice blocca l’ordine contro i ‘Dreamers’. Casa Bianca : “E’ scandaloso”. E il tycoon attacca il sistema giudiziario : Il giudice distrettuale William Alsup ha bloccato a livello nazionale il provvedimento voluto da Donald Trump contro i Dreamer, le 800.000 persone arrivate negli Stati Uniti da bambini con genitori immigrati illegali. Il magistrato di San Francisco ha accolto la richiesta di fermare l’ordine di Trump sulla fine del Deferred Action for Childhood Arrivals almeno fino a quando le varie cause avviate non saranno risolte. La decisione rappresenta un ...

Cnn : Casa Bianca - si prevede esodo staff : 3.12 prevedendo una fuga dall'amministrazione, la Casa Bianca ha detto allo staff del presidente, inclusi alcuni dei più stretti consiglieri, di decidere entro la fine di gennaio se intende lasciare l'incarico o rimanere fino alle elezioni di medio termine. Lo riporta la Cnn citando alcune fonti, secondo le quali nelle prossime settimane è atteso un 'esodo' e tra questi Rex Tillerson, segretario di Stato ma potrebbe essere in uscita il ...

LA NOTTE BIANCA AL LICEO CLASSICO RITA LEVI MONTALCINI DI CasaRANO (Lecce) : ... mostre fotografiche, incontri con gli autori (Elisa Ferramosca "Quando danzano i papaveri"), spettacoli musicali e di danza (Sirtaki, Pizzica..), degustazioni a tema ispirate al mondo antico. Non ...

Oprah Winfrey “si lancia” verso la Casa Bianca con un discorso sulla verità : Oprah Winfrey “si lancia” verso la Casa Bianca con un discorso sulla verità La conduttrice afroamericana ha ricevuto il premio alla carriera e ha fatto un toccante discorso a favore dei neri e delle donne. Per lei si ipotizza un futuro in corsa per la presidenza. Continua a leggere L'articolo Oprah Winfrey “si lancia” verso la Casa Bianca con un discorso sulla verità sembra essere il primo su NewsGo.

Oprah sfida Trump : “È pronta a correre per la Casa Bianca” : Oprah Winfrey aveva finito da pochi minuti il discorso con cui aveva scosso la premiazione dei Golden Globe a Los Angeles, quando due ex consiglieri di Barack Obama, David Axelrod e Ben Rhodes, sono corsi a prendere gli smartphone per twittare messaggi identici di una sola parola: «Oprah». La conferma, se fosse mai servita, che la serata di domenic...

Oprah sfida Trump : "È pronta a correre per la Casa Bianca" : I punti deboli sono l'inesperienza politica, ma su questo fronte non è molto indietro rispetto a dove è partito Donald, e la stretta connessione col mondo liberal di Hollywood: già girano le sue foto ...

OPRAH WINFREY - GOLDEN GLOBE 2018 / La donna decide di candidarsi alla Casa Bianca? : OPRAH WINFREY, il commovente messaggio in favore delle donne durante la premiazione dei GOLDEN GLOBEs 2018, la presentatrice ha ricevuto il Cecil B. Demille alla carriera.(Pubblicato il Mon, 08 Jan 2018 21:54:00 GMT)

Effetto Oprah su Weight Watchers : Wall Street scommette sulla candidatura alla Casa Bianca : E' di nuovo corsa ai titoli Weight Watchers . Il gruppo statunitense che offre soluzioni per la perdita di peso sta guadagnando il 15,5% a Wall Street, incrementando i guadagni monstre messi a segno ...

Oprah - dopo i Golden Globes il sogno di correre per la Casa Bianca. Magari contro Ivanka... : NEW YORK - Oprah Winfrey for President ? La regina afro-americana del mondo dello spettacolo al posto di Donald Trump nel 2020? E' un'ipotesi tutt'altro che peregrina, specie dopo il discorso 'presidenziale' ai Golden Globes dell'attrice-imprenditrice. Vestita di nero ...

Effetto Oprah su Weight Watchers. Wall Street scommette sulla candidatura alla Casa Bianca : (Teleborsa) - E' di nuovo corsa ai titoli Weight Watchers . Il gruppo statunitense che offre soluzioni per la perdita di peso sta guadagnando il 15,5% a Wall Street, incrementando i guadagni monstre ...

Effetto Oprah su Weight Watchers. Wall Street scommette sulla candidatura alla Casa Bianca : E' di nuovo corsa ai titoli Weight Watchers . Il gruppo statunitense che offre soluzioni per la perdita di peso sta guadagnando il 15,5% a Wall Street, incrementando i guadagni monstre messi a segno ...