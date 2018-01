Cardinale Parolin | il 2018 di Francesco all' insegna di giovani e famiglia

Il Cardinale Parolin : 'Ius soli - bene lo stop - il Paese è già lacerato' : ... il cardinale Pietro Parolin, al Ceis per la messa natalizia (presente il Sindaco Virginia Raggi), commentava con una buona dose di concretezza lo stop di una delle leggi più care al mondo cattolico. ...

Il Cardinale Parolin : "Per Gerusalemme uno statuto speciale : ebrei - cristiani e musulmani insieme in una città di pace" : Uno statuto speciale, garantito a livello internazionale, che la riconosca come una città "aperta", di pace, dove ebrei, cristiani e musulmani possono convivere in libertà. A parlare così del futuro di Gerusalemme è il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato vaticano, che in un'intervista al Corriere della Sera, lancia questa proposta.Ecco come Parolin spiega la proposta della Chiesa:"Gerusalemme è una ...

M5s - Di Maio e l’incontro col Cardinale Parolin negli Usa : “Anche al Vaticano va spiegata nostra politica estera” : “Papa Francesco ha detto delle parole importantissime. È la grande occasione per chiudere la partita e approvare un diritto sacrosanto degli italiani”. Luigi Di Maio, a margine della cena elettorale organizzata a Ostia in sostegno della candidata grillina al ballottaggio (guarda il video) di domenica prossima per la presidenza del X Municipio dopo due anni di commissariamento. “Insieme alla legge sui vitalizi, per noi quello ...