Capello | ' Non sono interessato alla panchina dell' Italia'

Capello distrugge Conte : "non ha capito chi è Mourinho - non pensavo arrivasse a tanto. Sono fuori entrambi" : Capello torna sulla battaglia dialettica tra Conte e Mourinho e massacra l'italiano: "sta facendo quello che faceva José, non pensavo arrivasse a tanto" LaPresse/Fabio Ferrari Una presa di posizione ...

Calciomercato - Capello : 'Non sono interessato alla nazionale. E su Conte-Mou...' : ... "Più facile o più difficile arrivare al gol come fa Guardiola o come faceva Herrera? Tanti passaggi o pochi, qual è lo spettacolo? sono due spettacoli diversi, credo sia difficilissimo arrivare dopo ...

Milan - Capello in tackle su Bonucci : ''Non sa difendere'' : Con il pallone tra i piedi, lo metto tra i primi tre al mondo. Ma c'è un però: Bonucci non sa difendere, ha grandi problemi in questo fondamentale. La Juve per lui era l'ambiente ideale, nella difesa ...

Calcio - Capello attacca Bonucci : “Non sa difendere. Nella Juventus veniva esaltato dalla difesa a tre” : Quando si tratta di tracciare una precisa linea di demarcazione, Fabio Capello non si tira mai indietro e neanche in quest’occasione ha fatto eccezione. L’ex tecnico di Milan, Juventus e Roma, infatti, dopo aver definito “mezze tacche” i giocatori attualmente militanti nel Milan, ha puntato il dito contro Leonardo Bonucci, il leader designato della difesa rossonera che tanta fatica sta facendo Nella nuova squadra, dopo il ...

Calcio : Capello - Bonucci imposta bene ma non sa difendere : Con il pallone tra i piedi, lo metto tra i primi tre al mondo. Ma c'è un però: Bonucci non sa difendere, ha grandi problemi in questo fondamentale. La Juve per lui era l'ambiente ideale, nella difesa ...

Milan - Capello : 'Bonucci non sa difendere' : MilanO - Niente mezze frasi, ma parole come pietre. Fabio Capello , intervenendo a Sky Sport , ha parlato del momento poco propizio del Milan, squadra con la quale ha vinto quattro scudetti (di cui tre di fila) e del mercato del club rossonero, definendo gli acquisti estivi delle 'mezze ...

Capello : "Bonucci non sa difendere" : Niente mezze frasi, ma parole come pietre. Fabio Capello, intervenendo a Sky Sport, ha parlato del momento poco propizio del Milan, squadra con la quale ha vinto quattro scudetti (di cui tre di fila) e del mercato del club rossonero, definendo gli acquisti estivi delle 'mezze ...

Capello punge Bonucci : "Purtroppo non sa difendere" : Con il pallone tra i piedi lo metto tra i primi tre al mondo ' ammette il tecnico del Jiangsu Suning. Ma aggiunge: ' Però Bonucci non sa difendere, ha grandi problemi in questo fondamentale. La ...

Capello su Bonucci : "Non è in grado di difendere - ha dei problemi" : "Con la palla fra i piedi è il migliore d'Italia e fra i primi 3 al mondo. Ma non sa difendere, ha grandi problemi in questo fondamentale. Per lui, la Juve era l'ambiente fondamentale perché giocava ...

Capello attacca Bonucci : 'Il migliore con la palla al piede - ma non sa difendere' : Pesante schiaffo di Fabio Capello a Leonardo Bonucci . Queste le parole dell'ex allenatore di Juve e Milan a Sky Sport : 'È il miglior difensore italiano quando ha la palla tra i piedi è tra i primi tre al mondo. Ma non sa difendere. Ha grandi problemi. Era l'ideale nella Juventus dove faceva il libero. È ...

Capello e quel retroscena su Ibra : "Arrivato alla Juve non sapeva calciare" : Milano, 25 dicembre 2017 - Si scrive Zlatan Ibrahimovic , si legge uno degli attaccanti più forti e prolifici degli ultimi anni del panorama mondiale. Ma non sempre è stato così. Nonostante il talento ...

Capello : 'Bonucci tra i migliori al mondo col pallone - ma non sa difendere' : Ecco le parole di Fabio Capello sul difensore e capitano del Milan, Leonardo Bonucci: 'È il miglior difensore italiano quando ha la palla tra i piedi - ha dichiarato a Sky Sport - e tra i primi tre al mondo. Ma non sa difendere. Ha grandi problemi. Era l'ideale nella Juventus dove faceva il libero. È perfetto per giocare a tre, a quattro fa fatica'.

Capello distrugge Bonucci : “non sa difendere” : Il buon Fabio Capello ci ha abituati a dichiarazioni molto schiette e sincere. Non ha peli sulla lingua Don Fabio e lo ha dimostrato anche rispondendo alle domande su Leonardo Bonucci. “È il miglior difensore italiano quando ha la palla tra i piedi – ha dichiarato a Sky Sport – e tra i primi tre al mondo. Ma non sa difendere. Ha grandi problemi. Era l’ideale nella Juventus dove faceva il libero. È perfetto per giocare a ...