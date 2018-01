: Candeggina in un omogeneizzato: ecco il prodotto ritirato - Cututtucori : Candeggina in un omogeneizzato: ecco il prodotto ritirato - ErminiaPagani : RT @ilmessaggeroit: #candeggina in un #omogeneizzato alla #frutta: ecco il lotto sequestrato - cangelmar : RT @GazzettaEmilia: #Alert #alimentare #infanzia -Candeggina in un omogeneizzato per #neonati prodotto in Italia. Ecco il nome e il... http… - cangelmar : RT @ladysilviait: Omogeneizzati Italiano alla frutta contaminati con Candeggina - dammidamangiare : RT @ilmessaggeroit: #candeggina in un #omogeneizzato alla #frutta: ecco il lotto sequestrato -

(Di giovedì 11 gennaio 2018) Con i cibi per bambini non si devono fare assolutamente scherzi. Ma questa volta è stata proprio l'Italia a cadere in un errore davvero molto pericoloso: sono state trovate traccie diin un omogenizzatoin Italia. Il nome delè "BabyLove" si tratta dunque, di alcuni omogenizzati alla frutta. Ilconteneva tracce residue di un detergente contenente cloro. Di conseguenza ilè stato immediatamentedal mercato, ma vediamo di quali lotti si tratta. IlL'dal mercato è fabbricato in Italia ed è commercializzato in molti paesi europei come: Germania, Croazia, Ungheria, Slovacchia, Austria e Repubblica Ceca. Ma ilè venduto anche in italia, nei due stabilimenti di Monza e Bolzano. La linea di omogeneizzati porta il nome di "BabyLove" ed è prodotta nel nostro paese. Il lotto del...