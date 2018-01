: Candeggina in un omogeneizzato: ecco il prodotto ritirato - Cututtucori : Candeggina in un omogeneizzato: ecco il prodotto ritirato - ErminiaPagani : RT @ilmessaggeroit: #candeggina in un #omogeneizzato alla #frutta: ecco il lotto sequestrato - cangelmar : RT @GazzettaEmilia: #Alert #alimentare #infanzia -Candeggina in un omogeneizzato per #neonati prodotto in Italia. Ecco il nome e il... http… - cangelmar : RT @ladysilviait: Omogeneizzati Italiano alla frutta contaminati con Candeggina - dammidamangiare : RT @ilmessaggeroit: #candeggina in un #omogeneizzato alla #frutta: ecco il lotto sequestrato -

(Di venerdì 12 gennaio 2018) Con i cibi per bambini non si devono fare assolutamente scherzi. Ma questa volta è stata proprio l'Italia a cadere in un errore davvero molto pericoloso: sono state trovate traccie di #in un omogenizzatoin Italia. Il nome delè BabyLove si tratta dunque, di alcuni omogenizzati alla frutta. Ilconteneva tracce residue di un detergente contenente #cloro. Di conseguenza ilè stato immediatamentedal mercato, ma vediamo di quali lotti si tratta. VIDEO IlL'#dal mercato è fabbricato in Italia ed è commercializzato in molti paesi europei come: Germania, Croazia, Ungheria, Slovacchia, Austria e Repubblica Ceca. Ma ilè venduto anche in italia, nei due stabilimenti di Monza e Bolzano. La linea di omogeneizzati porta il nome di BabyLove ed è prodotta nel nostro paese. Il lotto ...