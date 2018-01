Calciomercato Spal | Semplici annuncia | “in arrivo nuovi colpi”

Calciomercato Spal - nuovo rinforzo per la fascia sinistra : colpo dall’Atalanta! : Calciomercato Spal – L’asse di mercato tra Spal e Atalanta è più caldo che mai. Negli scorsi giorni le due società hanno chiuso l’operazione Kurtic con lo sloveno che si è trasferito da Bergamo a Ferrara. Gli Spallini però per rinforzare la rosa hanno pescato nuovamente nel club orobico. Come riportato da ‘Gianluca Di Marzio’, infatti, la Spal ha chiuso per l’arrivo di Boukary Dramè, terzino sinistro che negli ...

Calciomercato Spal - fatta per Kurtic. Mora vicino all'addio : FERRARA - Manca solo l'annuncio ufficiale, ma si tratta ormai di una formalità: Jasmin Kurtic è il primo rinforzo del mercato invernale della Spal , pronto a legarsi al club biancoazzurro fino al ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato - interesse di Crotone e Spal per Pantic della Dinamo Kiev : Alexandar Pantic, difensore della Dinamo Kiev, potrebbe approdare in Serie A in questa sessione di mercato invernale. Il centrale classe 1992 in stagione ha collezionato appena 5 presenze tra campionato, coppa d’Ucraina e Europa League e potrebbe decidere di cambiare aria per ritrovare la continuità perduta. Secondo indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, Crotone e Spal hanno mostrato interesse per Pantic. Il difensore serbo costa ...

Calciomercato Atalanta - Kurtic si avvicina alla Spal : Finito l'incontro tra i dirigenti delle due squadre Calciomercato Atalanta/ Jasmin Kurtic è sempre più vicino a lasciare l' Atalanta per trasferirsi alla Spal . Come rivelato da 'Sky Sport', l'incontro tra i dirigenti delle due società, finito da poco, ha avuto un esito positivo. L'operazione non è stata ancora definita, mancano gli ultimi dettagli ma le parti hanno raggiunto un ...

Calciomercato Spal - Kurtic atteso a Ferrara per firmare il contratto : Ferrara - La Spal è vicinissima a mettere a segno il suo primo colpo di mercato in questa sessione invernale. Sembra essere ad un passo dal suo approdo a Ferrara infatti Jasmin Kurtic , centrocampista ...

Calciomercato Spal - arriva Capuano. Piace anche Pisacane : FERRARA - Walter Mattioli ha annunciato 3-4 rinforzi di peso, e che ci saranno grosse novità prima della trasferta della Spal a Udine per la ripresa del campionato. Sui nomi si è trincerato dietro l'...

Calciomercato INTER/ News - si accelera per Alessandro Bastoni - ma Spalletti... (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO INTER, ultime legate al mondo nerazzurro: non solo difesa, ma Luciano Spalletti vuole anche un attaccante che possa fare da vice all'argentino Mauro Icardi. Eder non convince.(Pubblicato il Mon, 08 Jan 2018 10:27:00 GMT)

Calciomercato Inter/ News : non solo difesa - Spalletti vuole un attaccante (Ultime notizie) : Calciomercato Inter, ultime legate al mondo nerazzurro: non solo difesa, ma Luciano Spalletti vuole anche un attaccante che possa fare da vice all'argentino Mauro Icardi. Eder non convince.(Pubblicato il Mon, 08 Jan 2018 03:25:00 GMT)

Calciomercato Spal - importante annuncio del patron Mattioli : i dettagli : Calciomercato Spal – Il patron della Spal, Walter Mattioli, ha commentato la sconfitta rimediata con la Lazio e ha fatto un’importante annuncio di mercato: “Dispiace perdere così in casa, ci stà la sconfitta con la Lazio ma non così come è maturata – riporta Estense.com – Ne ho parlato col mister e col direttore sportivo, ancora una volta sono mancate grinta e attenzione in difesa. Resto convinto che la Spal si ...

Spalletti infuriato : il Calciomercato dell'Inter è bloccato? Video : L’#Inter continua non trovare la vittoria. Il gol beffa di Simeone allo scadere [Video] ha tolto ai nerazzurri la possibilita' di uscire dal Franchi con i 3 punti in tasca. Il pareggio per 1 a 1 contro la Fiorentina allunga ulteriormente la striscia di partite senza vittorie per gli uomini di #Spalletti che, forse non troppo abituati a giocare in settimana, hanno accusato fisicamente le due uscite di Coppa Italia di 120 minuti nel lungo mese di ...

Calciomercato Inter/ News - Spalletti sbotta : la rosa è corta! (Ultime notizie) : Calciomercato Inter, ultime notizie legate al mondo nerazzurro: ora è emergenza totale in difesa per Luciano Spalletti che dopo il brasiliano Joao Miranda perde anche Andrea Ranocchia.(Pubblicato il Sat, 06 Jan 2018 04:37:00 GMT)

Calciomercato Spal - piace il brasiliano Everton Luiz : FERRARA - Tra Lazio e mercato, Semplici prova a gestire tutto. Per quanto riguarda il secondo fronte, l'idea è quella di aguzzare l'ingegno nella scelta dei rinforzi per aumentare la sostanza in ...

Calciomercato Spal - nel mirino un ex Milan per rinforzare la difesa : Calciomercato Spal – La Spal dovrà lottare fino alla fine per la salvezza. Il club ferrarese è reduce dalla sconfitta rimediata con la Sampdoria e ora dovrà cercare di raccogliere qualche punto nel difficile match casalingo con la Lazio. La dirigenza Spallina intanto è al lavoro sul mercato per cercare di rinforzare la rosa a disposizione di Leonardo Semplici. Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, la Spal è alla ricerca di ...

LUCIANO SPALLETTI / Il tecnico pensa a Fiorentina-Inter : non basta il Calciomercato per migliorare : LUCIANO SPALLETTI, il tecnico pensa a Fiorentina-Inter che si gioca domani. Il calciomercato non è l'unico mezzo per migliorare le prestazioni di una squadra che vuole fare grandi cose.(Pubblicato il Thu, 04 Jan 2018 19:31:00 GMT)