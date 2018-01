Calciomercato Roma | James Pallotta | ' Brand mondiale con nuovo stadio di proprietà Sono

Calciomercato Roma/ News - Bruno Peres in uscita : il punto sulla trattativa (Ultime notizie) : Calciomercato Roma, ultime notizie legate al mondo giallorosso: il terzino destro capitolino, Bruno Peres, piace molto al Benfica, che vorrebbe però uno sconto sul prezzo(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 10:29:00 GMT)

Calciomercato Roma/ News - anche El Shaarawy in uscita (Ultime notizie) : Calciomercato Roma, ultime notizie legate al mondo giallorosso: il club capitolino ha messo sul mercato l'esterno d'attacco Stephan El Shaarawy, che non convince per scarsa continuità(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 09:20:00 GMT)

Calciomercato Roma/ News - spunta il Marsiglia di Rudi Garcia su Strootman (Ultime notizie) : Calciomercato Roma, ultime notizie legate al mondo giallorosso: il Marsiglia di Rudi Garcia starebbe puntando il centrocampista olandese Kevin Strootman, la Juventus però non si arrende.(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 03:41:00 GMT)

Calciomercato ROMA/ News - Skorupski ha chiesto la cessione (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO ROMA, ultime notizie legate al club di Eusebio Di Francesco: il tecnico giallorosso ha parlato del possibile arrivo di Badelj dalla Fiorentina, smentendo l'indiscrezione(Pubblicato il Wed, 10 Jan 2018 17:09:00 GMT)

Calciomercato Roma/ News - Di Francesco : Badelj buon giocatore - ma siamo a posto (Ultime notizie) : Calciomercato Roma, ultime notizie legate al club di Eusebio Di Francesco: il tecnico giallorosso ha parlato del possibile arrivo di Badelj dalla Fiorentina, smentendo l'indiscrezione(Pubblicato il Wed, 10 Jan 2018 14:47:00 GMT)

Calciomercato Roma/ News - Castan saluta : vola in Sardegna in prestito (Ultime notizie) : Calciomercato Roma, ultime notizie legate al club di Eusebio Di Francesco: il club giallorosso ha ceduto il difensore centrale Leandro Castan al Cagliari con la formula del prestito(Pubblicato il Wed, 10 Jan 2018 13:46:00 GMT)

Calciomercato Roma/ News - Austini : Florenzi rinnoverà - ma non a cifre elevate (Ultime notizie) : Calciomercato Roma, ultime notizie legate al club di Eusebio Di Francesco: il terzino destro giallorosso, Alessandro Florenzi, dovrebbe rinnovare il contratto a breve(Pubblicato il Wed, 10 Jan 2018 11:38:00 GMT)

Calciomercato Roma/ News - Darmian o Juanfran per la corsia (Ultime notizie) : Calciomercato Roma, ultime notizie legate al club di Eusebio Di Francesco: la compagine capitolina è alla ricerca di un innesto per la corsia di destra, e vuole Darmian o Juanfran(Pubblicato il Wed, 10 Jan 2018 10:34:00 GMT)

Calciomercato Roma/ News - Luca Pellegrini va da Neymar? Raiola ci prova (Ultime notizie) : Calciomercato Roma, ultime notizie legate al club di Eusebio Di Francesco: il giovane talento dei giallorossi, Luca Pellegrini, potrebbe lasciare la capitale per volare a Parigi(Pubblicato il Wed, 10 Jan 2018 09:20:00 GMT)

Calciomercato Roma/ News - beffa Badelj : va alla Lazio? (Ultime notizie) : Calciomercato Roma, ultime notizie legate al club di Eusebio Di Francesco: i giallorossi potrebbero essere beffati dai cugini della Lazio pronti all'accelerazione per prendere Milan Badelj.(Pubblicato il Wed, 10 Jan 2018 03:26:00 GMT)

Calciomercato Roma - vertice a Londra : possibile una cessione : La sconfitta contro l'Atalanta per aprire il 2018, ora la sosta per ritrovare energie e ripartire. La Roma pensa anche al mercato, ci sarà qualche movimento in casa giallorossa. E per iniziare ...

Calciomercato Roma : Strootman nel mirino della Juve - Peres e Castan in uscita - Vidal ha detto no : Calciomercato Roma Kevin Strootman sembra intenzionato a lasciare la Roma a fine stagione. Oltre la Juventus, comunque interessata, la sua destinazione dovrebbe essere la Premier League, dove l'...

Calciomercato - svolta Aleix Vidal : importanti novità per Roma e Napoli - deciso il suo futuro : Aleix Vidal nelle ultime settimane è stato accostato con insistenze ad alcune squadre italiane. In particolare Roma e Napoli hanno chiesto informazioni al Barcellona, visto che il giocatore non rientra più nei piani di Valverde. Dalla Spagna, però, non arrivano buone notizie per giallorossi e partenopei. Secondo quanto riportato dal ‘Mundo Deportivo’, infatti, per il ritorno di Aleix Vidal al Siviglia di Vincenzo Montella sarebbe ...

Calciomercato ROMA/ News - il Sassuolo preme per Under (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO ROMA, ultime notizie legate al mondo del club giallorosso: Maxime Gonalons potrebbe lasciare la capitale già a gennaio, ma l'agente ha smentito l'ipotesi(Pubblicato il Tue, 09 Jan 2018 19:18:00 GMT)