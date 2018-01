Calciomercato Palermo | Moreo in prestito dal Venezia

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Palermo - non solo Moreo : si insiste anche per Puscas. Le ultime su Embalo : Calciomercato Palermo – Il Palermo guida la classifica di Serie B. Il club rosanero punta alla promozione diretta in Serie A e per questo sta cercando di rinforzare la propria rosa. In giornata è stato raggiunto un accordo per Stefano Moreo del Venezia che arriverà in prestito oneroso con obbligo di riscatto. L’arrivo dell’ex Entella però non esclude quello di Georges Puscas, che il ds dei rosanero Fabio Lupo continua a ...

Calciomercato Palermo - ufficiale : firma Fiore : Palermo - Il Palermo rinforza il pacchetto arretrato. Il club rosanero ha ingaggiato ufficialmente a titolo definitivo dallo Standard Liegi le prestazioni sportive di Corentin Fiore . Si tratta di un ...

Calciomercato Palermo - ufficiale : preso Fiore : Palermo - Volto nuovo in casa Palermo . Il club rosanero ha ingaggiato ufficialmente a titolo definitivo dallo Standard Liegi le prestazioni sportive di Corentin Fiore . Si tratta di un difensore ...

Calciomercato Genoa - Perinetti a CalcioWeb : “Palermo - Parma e Venezia su Galabinov? Ecco la verità” : Calciomercato Genoa – Il Genoa è reduce dall’ottimo pareggio sul campo del Torino, la squadra di Ballardini è in netta ripresa dopo il ribaltone in panchina ed adesso si prepara per un altro importante match, quello contro il Sassuolo. A tenere banco in casa rossoblu è anche il mercato, previsti movimenti in entrata ma anche in uscita, un calciatore che potrebbe salutare è Galabinov. La situazione dell’attaccante viene spiegata ...

Calciomercato Palermo - spunta Fiamozzi per la fascia : Coperta corta nel ruolo per Tedino, che è alle prese anche con il ko di Rispoli: nel mirino della dirigenza rosanero - stando al 'Corriere dello Sport' - ci sarebbe Riccardo Fiamozzi , laterale ...

Calciomercato Palermo - Zamparini parla di gennaio : le dichiarazioni che preoccupano i tifosi : Il Palermo guida la classifica del campionato di Serie B e punta alla promozione diretta in massima serie. Zamparini ha dato importanti indicazioni anche di mercato attraverso la pagina Facebook del club: “Ultimamente soffriamo il Barbera, ci manca la spinta del pubblico. Sono molto felice per il risultato di ieri, più difficile anche rispetto a Bari. Potevano chiuderla prima, però ieri abbiamo dominato la Ternana. Rispoli è tornato ...

Calciomercato Palermo - rescissione consensuale con Silva : Palermo - Il Palermo e Stefan Silva separano le proprie strade. Il club rosanero ha infatti comunicato la risoluzione consensuale del contratto con il calciatore svedese classe 1990. Silva era ...

Calciomercato Palermo - rescisso il contratto con Silva : Palermo - Il Palermo e Stefan Silva separano le proprie strade. Il club rosanero ha infatti comunicato la risoluzione consensuale del contratto con il calciatore svedese classe 1990. Silva era ...

Calciomercato Palermo - Zamparini apre alla cessione di Nestorovski : la squadra in pole per l’attaccante : Calciomercato Palermo – Il Palermo sta disputando una stagione importante, i rosanero guidano la classifica del campionato di Serie B ma a preoccupare i tifosi sono le parole di Zamparini che ha aperto ad un cessione dell’attaccante Nestorovski: “visto che l’ultima gara l’abbiamo vinta senza di lui qualche pensierino può anche venirci”. Forse una battuta o forse no. Sul’attaccante non è un mistero l’interesse ...

Calciomercato Palermo - ufficiale : Nestorovski fino al 2021 : Palermo - Il matrimonio tra Ilija Nestorovski e il Palermo continua. E' ufficiale: l'attaccante macedone ha rinnovato il contratto fino al 2021. "Sono felice e soddisfatto per il rinnovo del mio ...

Calciomercato Palermo - super mossa per l’attacco : il comunicato ufficiale del club : Calciomercato Palermo, RINNOVO NESTOROVSKI – “L’U.S. Città di Palermo è lieta di annunciare il prolungamento del contratto di Ilija Nestorovski. La nuova scadenza del legame fra la Società rosanero e l’attaccante è fissata per il 30 giugno 2021″. “Sono felice e soddisfatto – afferma Nestorovski a Palermocalcio.it – per il rinnovo del mio contratto con il club che mi ha dato fiducia, mi ha permesso ...