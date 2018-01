Calciomercato Napoli News | Machach è sbarcato in Italia | ora le visite mediche Ultime

Verdi al Napoli / Calciomercato news - Beppe Signori : segui il tuo cuore : Simone Verdi al Napoli? Il caso di Calciomercato in casa azzurra rimane in stand by. La chiave però potrebbe essere Gerard Deulofeu, valida alternativa all'estreno del Bologna.(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 12:11:00 GMT)

Calciomercato Napoli/ News - Giaccherini verso l’addio : due le offerte (Ultime notizie) : Calciomercato Napoli, ultime notizie legate alla squadra di Maurizio Sarri: l'esterno d'attacco del club campano, Emanuele Giaccherini, pronto a dire addio al San Paolo(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 11:01:00 GMT)

Calciomercato Napoli/ News - il padre di Verdi spinge il figlio al San Paolo (Ultime notizie) : Calciomercato Napoli, ultime notizie legate alla squadra di Maurizio Sarri: Roberto Verdi, padre dell'attaccante del Bologna, ha parlato del futuro del proprio figlio(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 10:01:00 GMT)

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari dell’11 gennaio in DIRETTA : Joao Mario saluta l’Inter? Napoli attende il “Si” di Verdi : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di un’altra lunga giornata di Calciomercato invernale (giovedì 11 gennaio). Anche oggi seguiremo tutte le trattative delle squadre italiane e dei principali campionati europei e gli spunti non mancano partendo da dove eravamo rimasti ieri. Uno è stato tra il Napoli (nella persona del ds Giuntoli) e l’agente di Deulofeu. Intesa di massima raggiunta per quanto riguarda l’ingaggio del ...

Calciomercato Napoli/ News - dal Brasile arriva Maycon? (Ultime notizie) : Calciomercato Napoli, ultime notizie legate alla squadra di Maurizio Sarri: gli azzurri puntano il giovanissimo talento del Corinthians Maycon per il futuro, ma c'è la fila.(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 04:30:00 GMT)

Calciomercato - il Napoli va deciso su Deulofeu : Milano, 10 gennaio 2018 - Settimo giorno di Calciomercato e le compagini di massima serie proseguono nelle trattative. Il Napoli , in attesa di capire quale sarà la scelta di Simone Verdi del Bologna (...

Calciomercato NAPOLI/ News - ag.Giaccherini : al Chievo anche domani - ma... (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO NAPOLI, ultime notizie legate alla squadra di Maurizio Sarri: il giovane Zinedine Machach dovrebbe sbarcare domani in Italia per sostenere le visite mediche(Pubblicato il Wed, 10 Jan 2018 17:41:00 GMT)

Calciomercato Napoli/ News - fatta per Machach : domani le visite mediche (Ultime notizie) : Calciomercato Napoli, ultime notizie legate alla squadra di Maurizio Sarri: il giovane Zinedine Machach dovrebbe sbarcare domani in Italia per sostenere le visite mediche(Pubblicato il Wed, 10 Jan 2018 15:49:00 GMT)

Calciomercato Napoli/ News - Deulofeu vicinissimo : oggi l’incontro fra Giuntoli e l’entourage (Ultime notizie) : Calciomercato Napoli, ultime notizie legate alla squadra di Maurizio Sarri: Deulofeu è molto vicino al club partenopeo e oggi ci sarà un incontro fra Giuntoli e l'entourage(Pubblicato il Wed, 10 Jan 2018 14:23:00 GMT)

Calciomercato Napoli/ News - futuro Mertens : il belga chiede l’aumento (Ultime notizie) : Calciomercato Napoli, ultime notizie legate alla squadra di Maurizio Sarri: corre verso il rinnovo del contratto l'attaccante Dries Mertens, che vuole però l'aumento dell'ingaggio(Pubblicato il Wed, 10 Jan 2018 12:18:00 GMT)

Calciomercato Napoli/ News - Giuntoli pesca fra i blaugrana : non solo Deulofeu (Ultime notizie) : Calciomercato Napoli, ultime notizie legate alla squadra di Maurizio Sarri: iil club campano starebbe pensando al terzino destro del Barcellona, Aleix Vidal(Pubblicato il Wed, 10 Jan 2018 11:10:00 GMT)