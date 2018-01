Calciomercato Inter News | Thiago Silva | Pastore vuole partire Ultime notizie

RAMIRES ALL'INTER / Calciomercato - problemi burocratici : l'alternativa è Rafinha : Calciomercato, RAMIRES ALL'INTER: il giocatore pronto a partire, ma non è ancora fatta, bisognerà trovare una soluzione economica per il club cinese e per il Fair Play finanziario(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 10:43:00 GMT)

Calciomercato Inter/ News - Joao Mario : due spagnole si fanno avanti (Ultime notizie) : Calciomercato Inter, ultime notizie legate alla squadra nerazzurra: Joao Mario dovrebbe svestire la casacca del club milanese a breve, due spagnole si sono fatte avanti nelle ultime ore(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 10:41:00 GMT)

Calciomercato Inter - si scaldano alcune piste in entrata : i nomi e la situazione Video : Eppur si muove. Apriamo questo articolo con una famosa citazione di Galielo Galilei che calza a pannello per descrivere la situazione attuale del Calciomercato dell'Inter. [Video] Sì, perché i nerazzurri stanno palesando una fatica immane a muoversi sul mercato, complici le reticenza della societa' cinese sullo spendere. Autofinanziamento, Fair Play Finanziario, rispetto del budget: questi i temi sponsorizzati della banda Zhang, i quali hanno ...

Calciomercato Inter/ News - Rafinha più vicino : c’è l’ok medico (Ultime notizie) : Calciomercato Inter, ultime notizie legate alla squadra nerazzurra: si avvicina al club meneghino il centrocampista del Barcellona, Rafinha, che ha superato i controlli medici(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 09:33:00 GMT)

Ramires all'Inter/ Calciomercato - rimane il nodo ingaggio : probabile il prestito? : Calciomercato, Ramires all'Inter: il giocatore pronto a partire, ma non è ancora fatta, bisognerà trovare una soluzione economica per il club cinese e per il Fair Play finanziario(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 09:19:00 GMT)

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari dell’11 gennaio in DIRETTA : Joao Mario saluta l’Inter? Napoli attende il “Si” di Verdi : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di un’altra lunga giornata di Calciomercato invernale (giovedì 11 gennaio). Anche oggi seguiremo tutte le trattative delle squadre italiane e dei principali campionati europei e gli spunti non mancano partendo da dove eravamo rimasti ieri. Uno è stato tra il Napoli (nella persona del ds Giuntoli) e l’agente di Deulofeu. Intesa di massima raggiunta per quanto riguarda l’ingaggio del ...

Calciomercato - Capello : 'Non sono interessato alla nazionale. E su Conte-Mou...' : ... "Più facile o più difficile arrivare al gol come fa Guardiola o come faceva Herrera? Tanti passaggi o pochi, qual è lo spettacolo? sono due spettacoli diversi, credo sia difficilissimo arrivare dopo ...

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari dell’11 gennaio in DIRETTA : Deulofeu bloccato dal Napoli - l’Inter vuole Ramires - Praet piace alla Juventus : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di un’altra lunga giornata di Calciomercato invernale (giovedì 11 gennaio). Anche oggi seguiremo tutte le trattative delle squadre italiane e dei principali campionati europei e gli spunti non mancano partendo da dove eravamo rimasti ieri. Uno è stato tra il Napoli (nella persona del ds Giuntoli) e l’agente di Deulofeu. Intesa di massima raggiunta per quanto riguarda l’ingaggio del ...

Calciomercato Inter/ News - Capello : Ramires in nerazzurro? Dipende da... (Ultime notizie) : Calciomercato Inter, ultime notizie legate alla squadra nerazzurra: Fabio Capello ha parlato della possibilità di vedere Ramires passare alla squadra allenata da Luciano Spalletti a gennaio.(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 03:58:00 GMT)

RAMIRES ALL'INTER/ Calciomercato - il giocatore è pronto a partire - ma… : Calciomercato, RAMIRES ALL'INTER: il giocatore pronto a partire, ma non è ancora fatta, bisognerà trovare una soluzione economica per il club cinese e per il Fair Play finanziario(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 02:50:00 GMT)

Calciomercato - tutte le notizie del giorno : Inter scatenata - ‘sondaggio’ Juve e tante altre trattative : Calciomercato, tutte le notizie del giorno. Come ogni sera, in questa sessione di mercato invernale, ecco il riepilogo delle notizie pià importanti della giornata di trattative. Una giornata molto intensa, nella quale iniziano ad arrivare a conclusione diverse operazioni importanti. Il Genoa ad esempio si è privato di Centurion, passato al Malaga, e sta seguendo diverse operazioni in entrata in attesa di sfoltire ulteriormente la rosa come ...

Calciomercato Inter - Ramires : “Sarei felice di approdare a Milano” : Calciomercato Inter, Ramires: “Sarei felice di approdare a Milano” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Ramires – “Sono qui per iniziare la preparazione, poi vediamo cosa succede. Se l’Inter ha parlato con il mio agente è positivo. Se un grande club dimostra Interesse per me, vuol dire che sto facendo bene. Sarei felice di andare ...

Calciomercato Inter - accordo con Rafinha : manca l’ok del Barça - distanza tra domanda e offerta : Calciomercato Inter – Direttamente dalla Spagna arrivano importanti novità in merito all’affare che potrebbe portare Rafinha all‘Inter. Come riportato dal ‘Mundo Deportivo’, il club nerazzurro ha raggiunto un accordo con l’esterno brasiliano che ha dato l’ok all’operazione, desideroso di tornare a giocare con continuità visto che disputa una partita ufficiale da otto mesi a causa di un infortunio. ...

Calciomercato - Ramires apre all'Inter : 'Sarei felice'. ESCLUSIVA : ... ci sono diverse parti coinvolte: le trattative devono soddisfare entrambi i club, spero si possa arrivare ad un accordo e andare all'Inter", ha proseguito Ramires nella sua intervista a Sky Sport 24 ...