Calciomercato | importanti novità su Pastore | “ha chiesto la cessione” | Inter alla finestra

Calciomercato - svolta Aleix Vidal : importanti novità per Roma e Napoli - deciso il suo futuro : Aleix Vidal nelle ultime settimane è stato accostato con insistenze ad alcune squadre italiane. In particolare Roma e Napoli hanno chiesto informazioni al Barcellona, visto che il giocatore non rientra più nei piani di Valverde. Dalla Spagna, però, non arrivano buone notizie per giallorossi e partenopei. Secondo quanto riportato dal ‘Mundo Deportivo’, infatti, per il ritorno di Aleix Vidal al Siviglia di Vincenzo Montella sarebbe ...

Calciomercato - l’annuncio del Barcellona su Deulofeu : importanti novità in chiave Inter : Il Barcellona ha scaricato ufficialmente Gerard Deulofeu. Lo spagnolo non rientra più nei piani del club catalano. Ecco le parole pronunciate da Guillermo Amor, responsabile delle relazioni istituzionali e sportive del Barcellona, ai microfoni di BeIN Sports: “Ci sono molti giocatori in rosa: alcuni rientrano nei piani, altri no. Deulofeu al momento è tra questi e dovrà aspettare la sua occasione. Per capire al meglio quale sarà il suo ...

Calciomercato Juventus - importanti rivelazioni di Marotta : Alex Sandro vicino alla cessione ed Allegri… : Calciomercato Juventus, importanti novità arrivano per bocca dell’amministratore delegato del club Beppe Marotta. Il dirigente bianconero ha rilasciato un’intervista a Rai Sport, nella quale affronta argomenti a dir poco importanti in chiave mercato, già per ciò che concerne il mese di gennaio. Su Alex Sandro il commento di Marotta è davvero molto interessante: “La politica della Juve è che se un giocatore ci chiede di andare ...

Calciomercato Lecce - Meluso : 'Offerte importanti per Caturano - Cosenza - Mancosu' Video : Ieri vi avevamo anticipato in un nostro articolo che il Lecce ha ricevuto offerte per l'attaccante campano Salvatore Caturano [Video]. Oggi, non solo Meluso conferma la nostra notizia, ma aggiunge che il #Lecce ha ricevuto 'Offerte considerevoli' anche per due altri big della formazione allenata da Fabio Liverani: il difensore Francesco Ciccio Cosenza ed il centrocampista, esperto nelle reti con tiri da lunga distanza, Marco Mancosu. Il ...

Calciomercato Atalanta - Percassi parla di Cristante : importanti indicazioni - poi annuncia cessioni : Calciomercato Atalanta – Momento fantastico in casa Atalanta, la squadra di Gasperini è reduce dall’entusiasmante qualificazione in Coppa Italia contro il Napoli ed adesso non ha nessuna intenzione di fermarsi. Un grande protagonista è stato il centrocampista Cristante, interessanti indicazioni dell’amministratore delegato Luca Percassi al Corriere di Bergamo: “con il Napoli c’è stata una grande prestazione di squadra. ...

Calciomercato Lecce - Meluso : 'Offerte importanti per Caturano - Cosenza - Mancosu' : Ieri vi avevamo anticipato in un nostro articolo che il Lecce ha ricevuto offerte per l'attaccante campano Salvatore Caturano. Oggi, non solo Meluso conferma la nostra notizia, ma aggiunge che il Lecce ha ricevuto 'Offerte considerevoli' anche per due altri big della formazione allenata da Fabio Liverani: il difensore Francesco "Ciccio" Cosenza ed il centrocampista, esperto nelle reti con tiri da lunga distanza, Marco Mancosu. Il direttore ...

Calciomercato Juventus - importanti annunci di Marotta : da Pjaca ad Emre Can : Calciomercato Juventus – Intervenuto ai microfoni di ‘Premium Sport’ prima del match contro il Verona, l’ad della Juventus, Beppe Marotta, ha rilasciato importanti dichiarazioni di mercato: “Pjaca è reduce da un infortunio importante, deve ritrovare continuità, andrà via in prestito. Lo Schalke 04 può essere una pista. Emre Can può essere una buona occasione, ma è in scadenza di contratto, piace a diverse squadre. ...

Calciomercato Genoa - parla Perinetti : importanti indicazioni per gennaio : Calciomercato Genoa – Altra buona prestazione per il Genoa, la squadra di Ballardini ha conquistato un punto importante sul campo del Torino, la zona pericolo adesso è più lontana e fa meno paura. Adesso si può pensare con calma al mercato, ecco le indicazioni di Perinetti in vista di gennaio: “Dobbiamo andare avanti per migliorare la classifica diventata deficitaria. Rossi? Deve recuperare la condizione. Abbiamo trovato un certo ...

Calciomercato Inter - Spalletti ne boccia due : importanti cessioni a gennaio : Calciomercato Inter – Momento veramente negativo in casa Inter, la squadra nerazzurra è reduce dal clamoroso ko in Coppa Italia contro il Milan che ha portato all’eliminazione ma anche in campionato la squadra di Luciano Spalletti sta deludendo nelle ultime giornate, il primo posto è ormai un lontano ricordo. Nel frattempo si pensa al mercato, importanti novità nelle ultime ore, doppia bocciatura da parte del tecnico nerazzurro, si ...

Calciomercato Roma - parla Monchi : da Berardi ad Emerson - le importanti novità : Calciomercato Roma – La Roma è in campo per la gara di Coppa Italia contro il Torino, interessanti indicazioni di Monchi ai microfoni di Rai Sport: “La Juve su Emerson Palmieri? Non lo so, bisognerebbe chiederlo al direttore sportivo della Juve. Noi siamo contenti perché è ogni giorni più pronto e oggi gioca dall’inizio dopo tanti mesi. Mercato? Ora pensiamo alle prossime partite, poi parleremo con il mister e decideremo se ...

Calciomercato Udinese - parla Gerolin : importanti indicazioni in vista di gennaio : Calciomercato Udinese – Il direttore sportivo dell’Udinese, Manuel Gerolin, è intervenuto ai microfoni di ‘Radio Kiss Kiss’, facendo un punto in vista del mercato di gennaio: “Vincendo con l’Inter ci siamo fatti un regalo ed indirettamente abbiamo fatto un regalo anche al Napoli che è tornato in testa. Mercato? Credo sia prematuro parlarne adesso, noi dobbiamo mantenere la nostra ossatura fino a giugno. Chi è qui deve ...

Calciomercato Roma - importanti indicazioni di Monchi : “Emerson-Juve? Tutta la verità” : Calciomercato Roma – Nelle ultime settimane si sono rincorsi diversi rumors in merito ad un possibile passaggio di Emerson Palmieri dalla Roma alla Juventus. Nel pre-partita della sfida con il Cagliari, il ds giallorosso Monchi, intervenuto ai microfoni di ‘Premium Sport’, ha fatto un punto della situazione sul futuro del brasiliano: “Juventus su Emerson Palmieri?Non facciamo il mercato in diretta (ride, ndr). Ho letto ...

Calciomercato Torino - Berenguer si sbilancia sul futuro : importanti aggiornamenti : Calciomercato Torino – Sembrava con la valigia in mano ma dopo il gol contro la Lazio il futuro di Berenguer potrebbe cambiare. Dopo un periodo di ambientamento adesso l’attaccante si candida ad essere protagonista, ecco le dichiarazioni riportate a Radio Marca: “Sono molto felice al Torino. A inizio stagione ero riuscito a ritagliarmi uno spazio in squadra, poi c’è stato un periodo in cui non ho giocato. Ma questo è il ...

Calciomercato Inter/ News - Sconcerti : solo acquisti importanti per i nerazzurri (Ultime notizie) : Calciomercato Inter, ultime notizie del club meneghino: il giornalista Mario Sconcerti commenta le voci sui possibili nuovi acquisti della squadra di Luciano Spalletti per gennaio.(Pubblicato il Thu, 14 Dec 2017 03:16:00 GMT)