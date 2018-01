Calcio | per l' acquisto di Coutinho gli spagnoli ironizzano sull' Inter

Calciomercato Inter : offerta per Rafinha : Come riporta Sky Sport, l'Inter ha presentato anche un'offerta ufficiale al Barcellona: prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 20 milioni di euro più 3 di bonus. La società catalana ...

Calciomercato Inter - ecco il difensore per Spalletti : in arrivo Lisandro Lopez : Secondo quanto riportato da Sky Sport, l'Inter ha praticamente trovato l'accordo con il Benfica per l'acquisto del difensore argentino Lisandro Lopez. L'offerta inviata al club portoghese dovrebbe ...

Calciomercato Inter - ecco i botti : tre colpacci per Spalletti - il tecnico adesso pensa al 4-3-3 [FOTO] : 1/14 Handanovic (Foto LaPresse/Fabio Ferrari) ...

Calciomercato - primo rinforzo per l'Inter : quasi fatta per Lisandro Lopez : ROMA - Ecco il primo rinforzo per l'Inter di Spalletti. È quasi fatta per il passaggio di Lisandro Lopez dal Benfica alla società nerazzurra. Il difensore centrale arriverà a Milano in prestito ...

Calciomercato Inter - per la difesa ecco Lisandro Lopez : arriva in prestito con diritto di riscatto : Aveva chiesto un difensore centrale, Luciano Spalletti è stato accontentato. E' fatta, l'Inter ha chiuso per Lisandro Lopez. Colpo a sorpresa, l'argentino classe '89 arriva in nerazzurro dal Benfica ...

Calciomercato Inter - ecco il colpo : è fatta per Lisandro Lopez : 1/5 LaPresse/Gerardo Cafaro ...

Calciomercato Inter - si stringe per Ramires : l’indizio che lo avvicina ai nerazzurri : Calciomercato Inter – Sono ore frenetiche di Calciomercato in casa Inter. I nerazzurri sono impegnati su due fronti: in particolare la dirigenza sta cercando di stringere per Rafinha del Barcellona e per Ramires dello Jiangsu. Spalletti spera di avere a disposizione entrambi per dispitare la seconda parte di stagione con due armi in più. Per Rafinha è stata presentata un’offerta ufficiale al Barcellona, mentre per Ramires è arrivato ...

Calciomercato Genoa - Perinetti svela tutto : annunci sulle trattative in entrata ed uscita : Calciomercato Genoa – “Abbiamo anticipato l’arrivo di Giuseppe Rossi, che sicuramente ci dara’ una grande mano: e’ in crescita, sara’ un acquisto importante. Centurion ha questa possibilita’ del Malaga, vediamo se si concretizzera’. Poi vedremo se e’ il caso di trovare un centrocampista di caratteristiche diverse dai nostri, perche’ non abbiamo un interditore”. Giorgio Perinetti, ...

Calciomercato Inter - ecco l’offerta per Rafinha : tutti i dettagli : Calciomercato Inter – L’Inter prova lo scatto per Rafinha. Il tecnico Luciano Spalletti ha individuato nel centrocampista del Barcellona il rinforzo ideale, il colpo si avvicina sempre di più ma ancora la trattativa non può essere considerata chiusa. Nelle ultime ore il club nerazzurro ha incontrato il calciatore, c’è la disponibilità al trasferimento già da gennaio. Contatto anche tra i due club, si lavora sul prestito con ...

CalcioMERCATO ROMA/ News - il Crystal Palace bussa per Skorupski (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO ROMA, ultime notizie legate al mondo giallorosso: il noto giornalista sportivo Roberto Renga, dice la sua sul centrocampista della nazionale olandese, Strootman(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 17:56:00 GMT)

CalcioMERCATO MILAN/ News - torna a circolare il nome di Antonio Conte per il futuro (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO MILAN, ultime notizie legate al mondo rossonero: il terzino sinistro del club meneghino, Luca Antonelli, continua ad essere nel mirino della società gigliata(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 17:48:00 GMT)

Calciomercato - asta per Bessa : Lazio - Fiorentina - Sampdoria e Torino pronte a sfidarsi : Il Calciomercato è entrato nel vivo. Il tempo per concludere le trattative, d’altronde, è ristretto rispetto ai circa 3 mesi della sessione estiva. Nei giorni scorsi è uscita la notizia di un Daniel Bessa che avrebbe chiesto la cessione al Verona. Pronta la smentita del ds degli scaligeri Fusco, ma in realtà il giocatore vorrebbe cambiare aria già in questo gennaio. Per l’ex Inter si è scatenata una vera e propria asta, con molte ...

Calciomercato - derby di Manchester per Sanchez : 'Irrompe lo United' : TORINO - E se Mourinho soffiasse Alexis Sanchez a Guardiola ? Il derby di Manchester si sposta dal campo al mercato: secondo Sky Sport, lo United ha incontrato i rappresentanti dell'attaccante cileno dell' Arsenal, in passato seguito anche dalla Juve , e sarebbe disposto ad acquistare il giocatore a gennaio. Nella trattativa ...

GIACCHERINI LASCIA IL NAPOLI / Calciomercato - parla l'agente : abbiamo l'accordo per andare via : GIACCHERINI LASCIA il NAPOLI, l'ex Juventus pronto a LASCIAre il club azzurro e diventare oggetto di interesse sul Calciomercato. Piace all'Atalanta e al Chievo Verona, parla il suo agente.(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 17:33:00 GMT)