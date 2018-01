Calcio femminile | il main sponsor del campionato di Serie A è fallito! Un grave danno di

Avezzano celebra la squadra femminile di Calcio a 5. L'Orione premiato per la vittoria della coppa Italia regionale : Avezzano. E' fissata per questo venerdì, a partire dalle 12.00 presso la sala consiliare del Comune di Avezzano, la conferenza stampa in cui l'assessore allo sport, Kathia Alfonsi, presenterà alla stampa la squadra femminile Orione Avezzano di calcio a cinque. Le atlete, in totale una quindicina, fanno parte della squadra formata ormai 19 anni fa, che oggi ...

Calcio femminile - Regina Baresi : “Mi piace essere un megafono per il movimento - in Italia siamo ancora molto indietro” : “Il pallone è il mio migliore amico”. Una frase che riporta alla mente il personaggio di un cartone animato giapponese che ha fatto storia ma in verità è appropriato anche per descrivere quanto avviene nella realtà. Una sfera che non ha sesso, ma è di chi la ama e di chi, giocandoci, prova divertimento. Una ragazza, nata 26 anni fa a Milano, lo dice con forza e poi con quel cognome…era quasi inevitabile finire con calzoncini e ...

Calcio femminile : le 23 convocate dell’Italia di Milena Bertolini per l’amichevole contro la Francia : Per prepararsi al meglio agli impegni delle Qualificazioni ai Mondiali di Calcio femminile 2019 in Francia, la Nazionale italiana di Milena Bertolini affronterà sabato 20 gennaio alle ore 21.00, allo stadio ‘Orange Vélodrome’ di Marsiglia, la selezione transalpina. Un test probante per la giocatrici nostrane, in vetta al gruppo 6 di qualificazione a punteggio pieno con 2 punti di vantaggio sul Belgio. Partita contro le belghe che, tra ...

Femminile Latina Calcio Ecco Sophie Williams E Dunja Stokan : ... classe1993, centrocampista croata proveniente da Rijeka, vincitrice del campionato universitario 2016 con UNOH (University of Northwestern Ohio) presso la quale si è laureata in Sport of marketing ...

Calcio femminile : i supporters della Juventus Women prendono le distanze dai cori sessisti : Lo spiacevole episodio dei cori sessisti nel corso della partita della nona giornata del campionato di Calcio femminile di Serie A tra Ravenna Woman e Juventus, da parte di un alcuni supporters bianconeri nei confronti delle giocatrici romagnole, ha avuto delle ripercussioni importanti in quanto il campo di casa della Vecchia Signora è stato diffidato. In sostanza, alla prossima manifestazione di intemperanza la squadra di Rita Guarino giocherà ...

Calcio femminile : cori sessisti nel corso di Ravenna Woman-Juventus. Diffidato il campo bianconero per i cori dei tifosi : Spesso parliamo di affiliazione tra club maschile e club femminile nel Calcio italiano ma in un certo qual senso si preferirebbe che alcuni atteggiamenti tipici dell’ambiente del “Pallone professionistico” non andassero ad inquinare “l’altra sponda”. Ci riferiamo a quanto è avvenuto nel corso dell’ultimo incontro di campionato, datato 16 dicembre 2017, in terra romagnola tra il Ravenna Woman e la ...

Calcio femminile - diffidato il campo della Juventus per cori sessisti : Lo scorso 16 dicembre, a San Zaccaria in provincia di Ravenna, è successo un fatto increscioso durante il campionato di Calcio femminile. La JWomen (Juventus Woman), ha affrontato la squadra di casa e vinto sul campo con il rotondo punteggio di 5-0 e fino a qui niente da segnalare se non la superiorità delle ragazze bianconere. Ciò che ha portato questa partita agli onori della cronaca è stato l'atteggiamento del pubblico nei confronti di ...

Calcio femminile : la Juventus chiude il 2017 dominando la scena in Serie A. Un progetto già vincente? : Il 2017 sta per chiudere i battenti ed il campionato di Calcio femminile di Serie A 2017-2018 ha già dato appuntamento a tutti al 13 gennaio quando le ragazze del torneo nostrano torneranno ad esibirsi per la decima giornata. Dopo nove turni un dato sembra abbastanza chiaro: la forza della Juventus. La Vecchia Signora, entrata nella massima Serie grazie all’acquisizione del titolo sportivo del Cuneo Calcio femminile (acquisizione ...

Indennità di formazione per il calcio femminile, la Fifa ha stabilito che nel calcio femminile non sarà applicabile il principio del calcio maschile.

Calcio femminile : terminato il raduno congiunto tra Nazionale A ed Under23. Il 20 gennaio amichevole Italia-Francia : “E’ stato uno stage molto proficuo. Il lavoro di scouting ha permesso di ampliare il ventaglio di giocatrici convocabili e ci sono diverse giovani interessanti e di prospettiva.Alcune ragazze dell’Under 23 hanno avuto la possibilità di fare qualche seduta di allenamento con la Nazionale maggiore, erano emozionate e anche un po’ sorprese per la convocazione. C’è stato grande entusiasmo e questa mattina nell’amichevole ho visto una buona intensità ...

Calcio femminile - il 2017 verrà ricordato come l’anno della svolta per l’Italia? : Il 2017 sta per andare in archivio, ma che anno è stato per il Calcio femminile italiano? Tracciare un bilancio non è facile, dovendo tener conto di variabili esterne di non poco conto; tuttavia alcuni punti sono chiari e vale la pena analizzarli. Il Calcio femminile italiano è in crescita. L’impegno di un club rinomato come la Juventus sta dando indubbiamente lustro al campionato e l’impegno della Vecchia Signora nella massima serie ...

Lo stato del Calcio femminile in Italia : cresce l’interesse - ma budget lontano dalle big : La crescita del calcio femminile in Europa non si ferma. Secondo l’Uefa, nel 2017 le calciatrici tesserate sono cresciute del 7,5% rispetto al 2016, e l’interesse nel Vecchio Continente continua a salire. Nel 2017 il calcio femminile ha infatti ricevuto una notevole spinta col più grande UEFA Women’s EURO di sempre che ha visto in Olanda la […] L'articolo Lo stato del calcio femminile in Italia: cresce l’interesse, ma ...

Calcio femminile - le migliori italiane della nona giornata di Serie A. Barbara Bonansea guida la Juventus al successo : La nona giornata della Serie A di Calcio femminile ha rinnovato la corsa Scudetto a tre tra Juventus, Brescia e Tavagnacco: tutte hanno vinto, lasciando invariate le distanze in classifica. Andiamo a scoprire quali sono state le migliori italiane delle sfide giocate sabato scorso. Barbara Bonansea (Juventus): l’attaccante classe 1991 della Nazionale italiana trascina le bianconere al successo nella prima metà della seconda frazione di gara ...