Sono in diminuzione le interruzioni volontarie di gravidanza: per la prima volta,al didi 60.000 per le cittadine. Lo rileva la Relazione annuale del Ministero della Salute sull'applicazione della Legge 194. Si conferma la tendenza al calo degli ultimi 3 anni. Il dato della Relazione si riferisce al 2016, ma la rilevazione è proseguita fino a ottobre 2017. Un terzo degliè praticato da straniere. Vi ricorrono sempre meno le minorenni: 3,1 per 1000,come nel 2015,ma in calo sugli anni precedenti.(Di giovedì 11 gennaio 2018)