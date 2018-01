: #BreakingNews Cade soffitto centro migranti: 7 feriti - CybFeed : #BreakingNews Cade soffitto centro migranti: 7 feriti - NotizieIN : Cade soffitto centro migranti: 7 feriti - oggiscuola : Paura a scuola, cade intonaco dal soffitto durante la lezione: due studentesse al pronto soccorso - sottoilcielorsz : Scuola: cade intonaco soffitto in aula - Sicilia - ANSA.it - ennatrasporti : Scuola: cade intonaco soffitto in aula -

Setterichiedenti asilo sono rimastia causa del crollo di un controin undi accoglienza, gestito da una cooperativa ricavato al primo piano di un appartamento nel ponente di Genova. Il più grave è stato soccorso sotto i calcinacci dai pompieri e dai medici del 118e trasferito in codice rosso in ospedale: non sarebbe in pericolo di vita. Gli altri seisono andati al pronto soccorso in codice verde e giallo. Sotto sequestro l'immobile,che pare fosse stato recentemente ristrutturato.(Di giovedì 11 gennaio 2018)