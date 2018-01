: RT @SiamolaGente: AHAHAH PETTA PIÙ FORTE,AHAHAHAAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAHA… - FBrasi : RT @SiamolaGente: AHAHAH PETTA PIÙ FORTE,AHAHAHAAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAHA… - Phil_di_Fer : RT @colvieux: Il cialtrone #Farage, alleato del #m5s in #Eu, dopo aver pompato la #Brexit dice che bisognerebbe rivotare - nmirotti : @ramirez1951 @CarloF0554ti @OGiannino Mah... veramente la Brexit ha vinto di poco sul remain...ormai i negoziati so… - vincenzocacace4 : Farage: 'Forse dovremmo fare secondo referendum sulla Brexit' e poi non lo rivedi più sembra il mio collega che dor… - walterdicori : RT @colvieux: Il cialtrone #Farage, alleato del #m5s in #Eu, dopo aver pompato la #Brexit dice che bisognerebbe rivotare -

L'ex leader dell'Ukip, Nigel, ha detto che il Regno Unito dovrebbe "avere un secondo referendum sull'appartenenza all'Ue" per porre definitivamente fine al dibattito sulla. "La percentuale che voterebbe per uscire sarebbe molto più alta dell'ultima volta", ha assicurato, Immediata la replica di Downing Street. "Non ci sarà una seconda votazione. Stiamo lavorando per arrivare al migliore accordo per lasciare l'Ue", ha detto il portavoce della premier May.(Di giovedì 11 gennaio 2018)