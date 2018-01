: RT @ultimenotizie: Inchiesta della procura di Firenze, per bancarotta, sul dissesto finanziario della casa di moda #Braccialini. Oltre 25 g… - Giardiniereval : RT @ultimenotizie: Inchiesta della procura di Firenze, per bancarotta, sul dissesto finanziario della casa di moda #Braccialini. Oltre 25 g… - GFabrygherardi : RT @ultimenotizie: Inchiesta della procura di Firenze, per bancarotta, sul dissesto finanziario della casa di moda #Braccialini. Oltre 25 g… - controradio : #Braccialini: oltre 25 #indagati per bancarotta - - cesarebrogi1 : RT @ultimenotizie: Inchiesta della procura di Firenze, per bancarotta, sul dissesto finanziario della casa di moda #Braccialini. Oltre 25 g… - ultimenotizie : Inchiesta della procura di Firenze, per bancarotta, sul dissesto finanziario della casa di moda #Braccialini. Oltre… -

(ANSA) - FIRENZE, 11 GEN - Inchiesta della procura di Firenze, per, sul dissesto finanziario della casa di moda25 gli, fra cui i membri dei Cda in carica tra 2011 e 2014 e i sindaci revisori nello stesso periodo. Tra gliRiccardo e Massimo. L'accusa principale è disocietaria da falso in bilancio e secondo le indagini della guardia di finanza riguarda i bilanci relativi agli esercizi chiusi nel 2011, 2012, 2013 e 2014. In, sarebberoanche gli amministratori del cda in carica quando l'azienda fece richiesta di concordato preventivo: in questo caso l'ipotesi di reato è diversa, cioèsemplice per aggravamento del dissesto finanziario in atto.ha attraversato vari momenti di difficoltà e avrebbe cumulato un passivo di 37 mln di euro. Il 6 maggio 2016 il cda decise di chiedere il concordato. Dal 2017 la società Graziella Group ha acquisito il ramo d'azienda con i marchie Tua.