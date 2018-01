Boxe | Anthony Joshua e Joseph Parker si sfideranno il 31 marzo

Boxe - lo spettacolare allenamento di Anthony Joshua in cima a un grattacielo di Dubai : Il campione dei pesi massimi si è infatti esibito su un ring posto in cima al celebre Burj Al Arab , uno degli alberghi più lussuosi al mondo, per poi pubblicare alcuni frammenti della performance ...

Boxe - titolo mondiale pesi massimi : Anthony Joshua batte Carlos Takam per ko e conserva la cintura IBF : C’erano 78000 persone a Cardiff al Millennium Stadium per assistere all’incontro fra Anthony Joshua, inglese, e Carlos Takam, franco camerunese, valido per il titolo dei pesi massimi Ibf, Wba e Ibo. L’incontro, durato dieci riprese, ha visto prevalere il grande favorito della vigilia, Anthony Joshua, che si è aggiudicato il match per ko tecnico. Tutti si aspettavano una sfida diversa, con una vittoria più agevole ...