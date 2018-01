Borsa | Milano +0 | 5% | in luce Stm | Saipem

Borsa : Europa cauta in avvio - Milano al palo con realizzi sulle banche : I documenti potrebbero contenere indicazioni importanti sulle prossime mosse di politica monetaria. sulle prime battute Milano e Madrid oscillano sulla parita', Parigi sale dello 0,01% e Francoforte ...

Borsa Milano chiude in rialzo - +0 - 66% : Milano , 10 GEN - La Borsa di Milano chiude in rialzo dello 0,66%, con l'indice Ftse Mib a 23.157 punti.

Borsa Milano chiude sopra 23 mila punti : (ANSA) - milano, 9 GEN - Piazza Affari ha chiuso in crescita dello 0,7%, sopra i 23 mila punti, riportandosi ai livelli dello scorso 11 novembre. milano è maglia rosa fra i principali mercati europei, ...