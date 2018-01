Bollette telefoniche | questi saranno i rimborsi possibili

Fatture mensili per le Bollette telefoniche : 120 giorni per adeguarsi : Entrata in vigore la legge fiscale annessa a Bilancio 2018. Gli operatori hanno 120 giorni per adeguarsi alla fatturazione mensile. Di seguito il link per la consultazione del testo di legge coordinato. La legge tratta di altre materie fiscali, per la parte riguardante il cambiameto dei termini di fatturazione consultare l’articolo Art. 19-quinquiesdecies del decreto legge … Leggi tutto "Fatture mensili per le bollette ...

Bollette a 28 giorni - maxi-multa a compagnie telefoniche : maxi-multa dell'Agcom agli operatori che hanno adottato la fatturazione a 28 giorni. Il Consiglio dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, presieduto da Angelo Marcello Cardani, ha ...

Fatture mensili per le Bollette telefoniche : 120 giorni per adeguarsi : Entrata in vigore la legge fiscale annessa a Bilancio 2018. Gli operatori hanno 120 giorni per adeguarsi alla fatturazione mensile. Di seguito il link per la consultazione del testo di legge coordinato. La legge tratta di altre materie fiscali, per la parte riguardante il cambiameto dei termini di fatturazione consultare l’articolo Art. 19-quinquiesdecies del decreto legge … Leggi tutto "Fatture mensili per le bollette ...

Fatture mensili per le Bollette telefoniche : 120 giorni per adeguarsi : Entrata in vigore la legge fiscale annessa a Bilancio 2018. Gli operatori hanno 120 giorni per adeguarsi alla fatturazione mensile. Di seguito il link per la consultazione del testo di legge coordinato. La legge tratta di altre materie fiscali, per la parte riguardante il cambiameto dei termini di fatturazione consultare l’articolo Art. 19-quinquiesdecies del decreto legge … Leggi tutto "Fatture mensili per le bollette ...

Le Bollette telefoniche a 28 giorni spariranno per legge tra 4 mesi : Il decreto fiscale, che è già stato approvato definitivamente dal Parlamento ed è legge a tutti gli effetti, cancella definitivamente le bollette telefoniche a 28 giorni che erano già state giudicate illegittime...

Bollette telefoniche - un milione di italiani e più non paga. Conseguenze pesanti : Non pagare le Bollette telefoniche potrebbe rappresentare un problema non solo legale, ma anche pratico. I rischi sono tanti e coinvolgono anche i familiari.

Bollette telefoniche - rischi corsi da oltre un milione di italiani che non pagano : Non pagare le Bollette telefoniche potrebbe rappresentare un problema non solo legale, ma anche pratico. I rischi sono tanti e coinvolgono anche i familiari.

Bollette telefoniche non vengono pagate da un milione di italiani. Ragioni e rischi : Non pagare le Bollette telefoniche potrebbe rappresentare un problema non solo legale, ma anche pratico. I rischi sono tanti e coinvolgono anche i familiari.

Bollette telefoniche - un milione di italiani non le paga. Pesanti rischi : Non pagare le Bollette telefoniche potrebbe rappresentare un problema non solo legale, ma anche pratico. I rischi sono tanti e coinvolgono anche i familiari.

Bollette telefoniche : italiani - più un milione non le pagano. Ragioni e rischi : Non pagare le Bollette telefoniche potrebbe rappresentare un problema non solo legale, ma anche pratico. I rischi sono tanti e coinvolgono anche i familiari.

Bollette telefoniche : non pagano oltre un milione di italiani. Motivi e rischi : Non pagare le Bollette telefoniche potrebbe rappresentare un problema non solo legale, ma anche pratico. I rischi sono tanti e coinvolgono anche i familiari.

Bollette telefoniche - oltre un milione italiani che non pagano. Cosa si rischia : Non pagare le Bollette telefoniche potrebbe rappresentare un problema non solo legale, ma anche pratico. I rischi sono tanti e coinvolgono anche i familiari.

Bollette telefoniche - italiani non paganti sono oltre milione. Rischi da non sottovalutare : Non pagare le Bollette telefoniche potrebbe rappresentare un problema non solo legale, ma anche pratico. I Rischi sono tanti e coinvolgono anche i familiari.

Bollette telefoniche non pagate da un milione di italiani. Rischi molto gravi : Non pagare le Bollette telefoniche potrebbe rappresentare un problema non solo legale, ma anche pratico. I Rischi sono tanti e coinvolgono anche i familiari.