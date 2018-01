Blitz antidroga a Termini | San Lorenzo e Piazza Vittorio 7 spacciatori in manette

Blitz antidroga in alcune zone di Roma : 7 gli arresti : Roma – La nota area della movida capitolina, comprendente la zona di Termini, Piazza Vittorio Emanuele II e San Lorenzo, è stata protagonista di un Blitz ... L'articolo Blitz antidroga in alcune zone di Roma : 7 gli arresti su Roma Daily News.

Cronaca di Roma. Blitz antidroga dei carabinieri : 14 arresti : Cronaca di Roma carabinieri In manette sono finiti cinque cittadini italiani, tutti romani, e nove cittadini stranieri tre egiziani, due del Marocco, uno del Gambia, uno del Mali e due algerini di ...

Genova. Blitz antidroga - 23 arresti : 8.15 La Polizia di Genova ha concluso l'operazione 'Labirinto' con l'esecuzione di 23 ' arresti differiti' per altrettanti spacciatori operanti nel centro storico. E' emerso un sistema a staffetta costituito da uomini con specifici compiti: vedette,corrieri e 'depositari' i cui volti sono stati schedati e associati a precise zone di attività. Da settembre, gli investigatori della locale Squadra Mobile e del commissariato Centro hanno studiato ...

Catania. Blitz antidroga nel Librino 36 arresti : Sono entrati in 200 nel “fortino” della droga a Catania. I Carabinieri del comando provinciale etneo hanno eseguito 36 arresti nell’ambito di una maxi operazione antidroga nel popoloso capoluogo della Sicilia orientale. I Carabinieri hanno eseguito oltre 100 perquisizioni nell’agglomerato del…Continua a leggere →

Catania - Blitz antidroga : 36 arresti : 7.02 Imponente operazione antidroga del Comando provinciale di Catania , che vede impegnati oltre 200 carabinieri. Al setaccio il quartiere Librino, considerato il più redditizio "supermarket" della droga. I militari stanno eseguendo 36 arresti nei confronti di persone accusate a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata al traffico di cocaina e marijuana per conto di Cosa Nostra catanese. I carabinieri stanno effettuando circa ...

Maxi Blitz antidroga a Padova : sequestri 59 chili di eroina (LaPresse) : La Polizia di Padova ha scoperto in un appartamento 59 chilogrammi di eroina, un vero e proprio deposito di droga in una zona centrale della città. Nell'abitazione c'era un laboratorio per la ...