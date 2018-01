Biathlon - Coppa del Mondo Ruhpolding 2018 : staffetta maschile (12 gennaio). La startlist e i pettorali di partenza. Programma - orari e tv : Il weekend di Ruhpolding della Coppa del Mondo di Biathlon prosegue con la staffetta maschile. Sarà difficile ripetere il secondo posto di Oberhof, “aiutato” da condizioni di gara particolarmente estreme, ma il quartetto dell’Italia composto da Lukas Hofer, Dominik Windisch, Thomas Bormolini e Thierry Chenal ci riproverà. Il ruolo di favorita spetta alla Norvegia, che schiererà un Johannes Boe desideroso di riscatto dopo il ...

Biathlon - classifica generale Coppa del Mondo 2018 : Dorothea Wierer sale al terzo posto! Nadezhda Skardino vince l’individuale : Dorothea Wierer ha vinto l’individuale da 15 km della Coppa del Mondo di Ruhpolding. Un trionfo davvero notevole, frutto di una precisione estrema al poligono ed una condizione fisica eccellente. L’azzurra, alla prima vittoria su tre podi in stagione, ha confermato il suo stato di forma, anche in previsione delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang. Un successo importante anche in ottica classifica generale: Wierer ha sfruttato ...

Biathlon - Coppa del Mondo Ruhpolding 2018 : individuale 15 km femminile (11 gennaio). La startlist e i pettorali di partenza. Programma - orari e tv : Dopo l'esordio con la 20km maschile di ieri, è la volta anche delle donne di scendere sulla neve di Ruhpolding per questo lungo fine settimana valevole per la Coppa del Mondo di Biathlon 2018. Sul catino tedesco vedremo ancora una volta la sfida tra la slovacca Anastasiya Kuzmina, la finlandese Kaisa Makarainen, la francese Justine Braisaz, la tedesca Denise Herrmann ...

Biathlon - Coppa del Mondo Ruhpolding 2018 : individuale 15 km femminile (11 gennaio). La startlist e i pettorali di partenza. Programma - orari e tv : Dopo l’esordio con la 20km maschile di ieri, è la volta anche delle donne di scendere sulla neve di Ruhpolding per questo lungo fine settimana valevole per la Coppa del Mondo di Biathlon 2018. Sul catino tedesco vedremo ancora una volta la sfida tra la slovacca Anastasiya Kuzmina, la finlandese Kaisa Makarainen, la francese Justine Braisaz, la tedesca Denise Herrmann e la nostra Dorothea Wierer nella 15km individuale di domani. Per ...

Biathlon - classifica generale Coppa del Mondo 2017-2018 : Martin Fourcade allunga dopo l’individuale di Ruhpolding - Coppetta a ex-aequo con Boe : La 20 chilometri di Ruhpolding ha emesso il primo verdetto della Coppa del Mondo di Biathlon 2017-2018. Martin Fourcade e Johannes Boe si sono aggiudicati con lo stesso punteggio la classifica dell’individuale: il francese ha raccolto un primo posto oggi e un terzo ad Oestersund, nella prima delle due competizioni stagionali nel format, mentre il norvegese l’esatto contrario. Considerando che le gare olimpiche non daranno punti di ...

Biathlon - Coppa del Mondo Ruhpolding 2018 : Martin Fourcade senza limiti - dominio nella 20 chilometri! Hofer nono : Quattro vittorie consecutive, forse l’allungo che potrebbe fare la differenza in ottica classifica generale: il francese Martin Fourcade esce con il sorriso dalla 20 chilometri di Ruhpolding, in Germania, valida per la quinta tappa di Coppa del Mondo di Biathlon 2017-2018. Il transalpino mantiene aperta una striscia vincente iniziata nella mass start di Annecy-Le Grand Bornand a fine 2017 e conquista la prima Coppa di specialità della ...

LIVE Biathlon - Coppa del Mondo Ruhpolding 2018 in DIRETTA : Martin Fourcade vuole la vittoria anche nella 20km - gli italiani cercano il colpaccio : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della 20km individuale di Ruhpolding, in Germania, valida per la Coppa del Mondo 2018 di Biathlon. Dopo il fine settimana di Oberhof, si rimane sulle nevi tedesche per capire in maniera più accurata come stanno i protagonisti ad ormai un mese dalle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. I grandi favoriti, come sempre, sono due: il francese Martin Fourcade, che ad Oberhof ha dimostrato di essere in ...

Biathlon - Coppa del Mondo Ruhpolding 2018 : individuale 20 km maschile (10 gennaio). La startlist e i pettorali di partenza. Programma - orari ... : Allo stesso modo, il sito dell'Ibu Biathlonworld.com offrirà la diretta streaming gratuita delle gare. Il via alle 14.20. LA startlist 1 PEIFFER Arnd GER 1987 14:20:30 1 2 GOW Christian CAN 1993 14:...

Biathlon - Coppa del Mondo Ruhpolding 2018 : individuale 20 km maschile (10 gennaio). La startlist e i pettorali di partenza. Programma - orari e tv : La 20 chilometri individuale maschile aprirà quest'oggi il Programma di gare della quinta tappa della Coppa del Mondo di Biathlon 2017-2018. La gara, seconda della stagione in questo format, sarà un test importante anche in ottima olimpica e per la qualificazione alla mass start di domenica, mentre venerdì gli ...

Biathlon - Coppa del Mondo Ruhpolding 2018 : individuale 20 km maschile (10 gennaio). La startlist e i pettorali di partenza. Programma - orari e tv : La 20 chilometri individuale maschile aprirà quest’oggi il Programma di gare della quinta tappa della Coppa del Mondo di Biathlon 2017-2018. La gara, seconda della stagione in questo format, sarà un test importante anche in ottima olimpica e per la qualificazione alla mass start di domenica, mentre venerdì gli uomini gareggeranno in staffetta. Nell’unico precedente stagionale (ad Oestersund) vittoria per il norvegese Johannes Boe, ...

Biathlon - Coppa del Mondo Ruhpolding 2018 : Kuzmina e Fourcade cercano la prima fuga - l’Italia per confermarsi : Dopo Oberhof, la Coppa del Mondo di Biathlon 2017-2018 fa tappa in un’altra località storica in Germania: Ruhpolding. Le gare prenderanno il via già domani con la 20 chilometri maschile, mentre giovedì sarà il turno delle donne a cimentarsi sempre nella prova individuale. Venerdì e sabato spazio alle staffette, mentre domenica chiuderanno il programma le mass start. Rispetto alle gare di settimana scorsa, sulla carta ci attendiamo di ...

Biathlon - Coppa del Mondo Ruhpolding 2018 : i convocati dell’Italia. Confermata in blocco la squadra di Oberhof : Archiviata la tappa di Oberhof la Coppa del Mondo di Biathlon farà ancora tappa in Germania, a Ruhpolding, per un altro entusiasmante weekend. Un fine settimana molto lungo, che comincerà domani con l’individuale maschile e proseguirà con la gara femminile, le staffette e le mass-start. L’Italia si presenterà con la stessa formazione che ha brillato ad Oberhof. I convocati dell’Italia per la Coppa del Mondo di Biathlon a ...

Biathlon - Coppa del Mondo Ruhpolding 2018 : i convocati dell’Italia. Confermata in blocco la squadra di Oberhof : Archiviata la tappa di Oberhof la Coppa del Mondo di Biathlon farà ancora tappa in Germania, a Ruhpolding, per un altro entusiasmante weekend. Un fine settimana molto lungo, che comincerà domani con l’individuale maschile e proseguirà con la gara femminile, le staffette e le mass-start. L’Italia si presenterà con la stessa formazione che ha brillato ad Oberhof. I convocati dell’Italia per la Coppa del Mondo di Biathlon a ...

Biathlon - Coppa del Mondo 2018 : la steffetta maschile sorprende - Wierer ingrana. Hofer una certezza : Il nuovo anno, per il Biathlon italiano, è iniziato subito con il botto. Gli azzurri sono stati tra i protagonisti assoluti della prima tappa del 2018 di Coppa del Mondo, che si è disputata negli scorsi giorni ad Oberhof. Sul podio Dorothea Wierer, che ha dimostrato di poter fare grandi cose quando trova la precisione al poligono, e la staffetta maschile, che 6 anni dopo l’ultima volta è tornata tra le migliori tre al termine di una gara ...