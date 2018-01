Berlusconi : "Alcune cose della legge Fornero vanno mantenute" : Si potrebbe anche pensare a realizzare il nostro programma sostenuti da un'altra forza politica". Poi la nota: "Nessuna disponibilità alle large intese" Quella che era sembrata un'apertura di ...

Berlusconi : “La legge Fornero? Alcune cose vanno mantenute. Centrodestra al 45% - ma se serve sì alle larghe intese” : La legge Fornero è da cancellare solo in Alcune parti. L’obiettivo è portare il Centrodestra al 45 per cento, ma se servissero, le larghe intese, si potrebbero anche fare, anche se solo con il suo programma. Silvio Berlusconi continua a mostrare l’altra faccia della medaglia della coalizione. A partire dalla ripetizione di un concetto già espresso nei giorni scorsi anche se in modo meno netto: “Abbiamo approfondito l’argomento ...

Berlusconi : «Deneuve ha detto cose sante - fare la corte non è un'offesa. Via Fornero? No - alcune cose vanno tenute» : L'attrice aveva detto: «Lasciamo agli uomini la libertà di importunarci». L'ex premier su Maroni: «Pensavo volesse lasciare la politica per cambiare vita...»