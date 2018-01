Benedetta follia Carlo Verdone | “Come diceva Sordi | l’Italia ha perso il senso del

Carlo Verdone presenta Benedetta follia - che racconta con la consueta ironia il mondo degli appuntamenti al buio : Dopo 25 anni di matrimonio, un irreprensibile venditore di arredi sacri viene lasciato dalla moglie. Comincia per lui un'odissea alla ricerca della nuova anima gemella, tra "app" di incontri e ...

'Benedetta follia' : da oggi in 700 sale il nuovo film di Carlo Verdone (trailer) : Ha cambiato sceneggiatori, prendendo in prestito la protagonista Ilenia Pastorelli e per la sceneggiatura Daniele Guaglianone e Menotti, da Lo chiamavano Jeeg robot, uno dei più innovativi successi ...