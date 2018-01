Basta ritocchi | Belen risponde | La fortuna non mi è mai mancata

: Belen, troppi ritocchi? Gli amici: "Basta, adesso stai esagerando..." - “Alcuni amici a lei vicini le starebbero co… - Retenews24 : Belen, troppi ritocchi? Gli amici: "Basta, adesso stai esagerando..." - “Alcuni amici a lei vicini le starebbero co… - zazoomblog : #Belen troppi ritocchi Gli amici "Adesso basta stai esagerando..." #Belen, #troppi #ritocchi? #Gli ... -

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di giovedì 11 gennaio 2018) "Alcuni amici a lei vicini le starebbero consigliando di smetter.Rodriguez starebbe infatti ricorrendo a diversi interventi di chirurgia estetica. Avrebbe lasciato il suo chirurgo storico per un medico veneto del quale si fiderebbe ciecamente. Quegli stessi amici le hanno anche detto che le sue labbra si sarebbero gonfiate un po' troppo".L'indiscrezione è scritta nell'ultimo numero di Novella 2000. La Bellissima, dunque, secondo i suoi amici starebbe esagerando un po' con l'uso della chirurgia estetica. Non è la prima volta che sulla show girl si abbattono le polemiche, in particolare quelle che vengono dal mondo del web. Durante l'ultima stagione di Tu si Que Vales, infatti, i social avevano sottolineato come il lato b della Rodriguez sembrasse un po' troppo "gonfio" rispetto al passato e in molti ...