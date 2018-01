' Basta col Jobs Act | anzi no!' | i passi indietro di Silvio Berlusconi

Matteo Renzi sceglie tre collegi ma a Maria Elena Boschi forse non Bastano : Matteo Renzi a Firenze, Lombardia e Campania. Il sottosegretario Maria Elena Boschi , nonostante le polemiche legate alla vicenda di Banca Etruria, in più di un posto , 'come tutti gli altri big del ...

Ira social su Niccolò Bettarini a Verissimo : 'Basta interviste ai figli dei vip' : 'Ho vissuto i momenti più difficili del rapporto tra i miei genitori, ma non ho mai smesso di credere che ci saremmo riuniti e che saremmo stati ancora una famiglia'. Così Niccolò, primogenito di ...

‘Basta bacetti ai colleghi di lavoro’ - la sindaca francese si ribella e diventa un’eroina : La bise. Provate a chiederlo a chi vive in Francia e di sicuro saprà dirvi di cosa si tratta. Per i nostri cugini d’Oltralpe, infatti, è consuetudine scambiarsi uno, due o più baci sulla guancia quando ci si incontra e quando ci si separa, anche se non ci si conosce affatto. Carino, no? Beh, dipende. Perché se ti capita di arrivare nel bel mezzo di una festa affollata in un appartamento parigino, il rito della bise rischia di diventare un vero ...

OMELIE INTELLIGENTI/ Cos'è Clerus : l'app del Vaticano per i preti Basta a rendere ascoltabili certe prediche? : Il Vaticano inaugura una app scaricabile da Google che permette al sacerdote di preparare OMELIE con l'aiuto di consigli e suggerimenti, ecco di cosa si tratta(Pubblicato il Tue, 02 Jan 2018 14:53:00 GMT)

Francesco Gabbani : “Basta con la scimmia. La politica? Voterei tutti e tre : Renzi - Berlusconi e Grillo - in fondo siamo colleghi” : Per Francesco Gabbani è stato senza dubbio un grande anno. Anche se, in una lunga intervista al Corriere della Sera, il cantante che ha sbancato con Occidentali’s Karma (al festival di Sanremo ma non solo) ha voluto specificare cosa pensa, dopo tanti mesi, della scimmia protagonista della coreografia di questo brano: “Mi ha rotto un po’ le scatole. Pare quasi che Sanremo l’ abbia vinto lei… Ancora adesso trovo ...

Federica Pellegrini - l'appello : 'Ragazzine - non mandate foto nude in giro! Basta con questo circolo vizioso" : La Divina del nuovo italiano conferma che pure il mondo del nuoto non è esente da episodi di molestie. Preoccupata della facilità con cui troppe nuotatrici minorenni mandano in giro loro foto senza ...

Ius Soli - Manconi 'Colpa del Pd - non ci ha creduto abBastanza' : Il compito della politica deve essere quello di spiegare, motivare. Ben 6 Ministri dell'interno hanno sottoscritto un documento in cui si dice che la riforma della cittadinanza è un contributo ...

Napoli - la banda dei cerchi in lega colpisce ancora : 'Basta tolleranza - si faccia qualcosa' : Continuano i furti delle gomme d'auto. In questi giorni di festa i furfanti sembrano essere agevolati dalle lunghe permanenze da parenti ed amici. Siamo in via viale Maria Cristina di Savoia, una ...

Premier League - che spettacolo il Boxing Day : non Basta il cuore allo United - il Chelsea c’è ed il City se la ride : Il tanto atteso Boxing Day della Premier League, ha regalato emozioni a non finire in questa giornata di Santo Stefano. Dopo la vittoria di un dominante Tottenham nella gara dell’ora di pranzo, sono scese in campo altre 6 gare in questo pomeriggio. Ebbene, il Chelsea di Antonio Conte si è imposto in casa contro il Brighton, grazie ad una doppietta spagnola targata da Morata e Marcos Alonso, due reti di testa di pregevole fattura. ...

Papa Francesco ammonisce la Curia : "Basta complotti - piccole cerchie - traditori della fiducia e approfittatori" : Papa Francesco invita la Curia romana a "superare quella squilibrata e degenere logica dei complotti o delle piccole cerchie che in realtà rappresentano - nonostante tutte le loro giustificazioni e buone intenzioni - un cancro che porta all'autoreferenzialità, che si infiltra anche negli organismi ecclesiastici in quanto tali, e in particolare nelle persone che vi operano". "Quando questo avviene, però, si perde la gioia del ...

'Bastardi islamici' - Hamza Piccardo contro l'assoluzione di Libero : 'Colpita la nostra comunità - presto in Italia saremo 5 milioni' : Ma, come detto, la sentenza non piace all'islamico Hamza Roberto Piccardo , esponente di spicco del mondo musulmano Italiano e fiero oppositore di Libero , il quale è intervenuto ai microfoni di "...

Donnarumma adesso parla! Basta prenderti merda in faccia : Raiola o la società - chi è il colpevole? : In casa Milan non si può star tranquilli quest’anno. Dopo un’estate caldissima con il primo caso Donnarumma apparentemente risolto, si è passati ai problemi sul campo con Montella esonerato. A quel punto a prendere la scena è stata la questione Voluntary agreement, ancora lontana dall’essere chiusa. adesso invece torna a far parlare di sè Donnarumma, con Mino Raiola pronto a portarlo via da Milano. L’agente ha parlato di ...