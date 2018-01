Basket | Nba | colpaccio Clippers | Lou Williams stende Golden State

Basket - Nba stop per San Antonio e Oklahoma City - ancora un ko per Belinelli : NEW YORK " Domenica amara nella regular season Nba per San Antonio e Oklahoma City, due delle corazzate della Western Conference, entrambe costrette a mordere il freno nei rispettivi impegni esterni. ...

Davide Barco : l'illustratore dei capolavori social di Nba e FIP al social show di Basket dalla Media : I disegni sui social Media della lega di Basket più bella del mondo, la Nba, sono suoi e l'artwork dedicato nelle Finals 2016 ha totalizzato più di 600k "like" tra Instagram e Facebook. Un ...

Basket - Nba : Curry trascina Golden State - Cleveland ko a Boston : ROMA - Un fantastico Stephen Curry trascina Golden State contro Dallas. Nel successo 125-122 dei Warriors (30-8) sul parquet dei Mavericks (13-26) il protagonista è il 29enne americano, decisivo con ...

Basket Nba - debutto vincente per Thomas : Cleveland batte Portland : ROMA - L'attesa è finita. Isaiah Thomas ha debuttato con la maglia dei Cleveland Cavaliers (25-12) realizzando 17 punti nel successo sui Portland Trailblazers (19-18). I vice-campioni Nba hanno vinto ...

Isaiah Thomas/ Video - esordio da favola con Cleveland : 17 punti e vittoria su Portland (Basket NBA) : Nella notte NBA è arrivato l'esordio di Isaiah Thomas con la maglia dei Cleveland Cavaliers: 17 punti e vittoria su Portland per il giocatore più chiacchierato della scorsa estate. Il Video(Pubblicato il Wed, 03 Jan 2018 10:32:00 GMT)

Basket Nba - DeRozan ne fa 52 il primo dell'anno. Minnesota - marcia playoff : Pesano sull'economia della gara le 8 palle perse di Kris Dunn. Minnesota (24-14) continua la sua marcia verso i playoff con un successo agevole sui Los Angeles Lakers (11-25) per 114-96. Dopo la ...

Basket - NBA 2017-2018 : i Rockets soffrono ma tornano a vincere - Harden ne mette 40 - Westbrook da sogno : Sono 8 le partite che si sono tenute nella notte italiana per quanto concerne la NBA. Andiamo a raccontarvi quanto accaduto nella Lega di Basket più importante e spettacolare del mondo. Dopo 5 sconfitte consecutive i Rockets pongono fine al digiuno da vittorie imponendosi 148-142 contro i Lakers al Toyota Center. Protagonista del confronto, neanche a dirlo, James Harden, autore di 40 punti 2 rimbalzi e 11 assist. Una doppia doppia da urlo che ha ...

Basket Nba - Belinelli torna al successo - Curry trascina Golden State : ROMA - Sette le partite NBA disputate nella notte italiana, con gli Atlanta Hawks di Marco Belinelli che tornano al successo superando i Portland Trail Blazers alla Philips Arena 104-89. In evidenza ...

Basket - NBA 2017-2018 : i Warriors vincono grazie ad un Curry da 38 punti - cadono i Cavaliers di LeBron James : Sono 7 le partite che si sono tenute nella notte italiana per quanto concerne la NBA. Andiamo a raccontarvi quanto accaduto nella Lega di Basket più importante e spettacolare del mondo. Torna al successo Golden States vittoriosa 141-128 contro i Grizzlies. I Warriors trascinati da uno Stephen Curry da 38 punti, 4 rimbalzi e 3 assist hanno avuto la meglio prendendo il margine decisivo nella fase centrale dell’incontro e rendendo vano ...

Basket - NBA 2017-2018 : Houston - altra sconfitta! Si ferma anche Golden State : anche durante le feste, l’NBA non si ferma: ben nove partite nella notte italiana e tante sorprese per gli appassionati di Basket a stelle e strisce. Andiamo a vedere come si sono comportate le squadre impegnate nella giornata di regular season del 29 dicembre. Dopo aver raccolto 4 sconfitte nelle prime 29 partite, ora gli Houston Rockets hanno un problema e non possono nascondersi: 5 partite perse in fila, troppe per una squadra che punta ...