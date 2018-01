Barbara D' Urso umiliata in diretta tv | le accuse shock contro la conduttrice

Pomeriggio 5 : lo smacco a Levante - ecco come viene definita da Barbara D'Urso : Oggi è andata in onda la terza puntata del nuovo anno 2018 di Pomeriggio 5, in onda su Canale 5 e condotto da Barbara D'Urso. Si è parlato di cronaca, in particolare del ragazzo sparato a Caserta e finito in coma e di Paola la ragazza trentunenne rimasta chiusa in casa per quindici anni e morta di stenti. In seguito l'argomento si è spostato sul gossip, andando ad analizzare la lite tra Arisa e Levante. La giudice dell'ultima edizione di X ...

LEVANTE VS ARISA/ Video lite su Instagram ma è uno scherzo : la finta diatriba finisce anche da Barbara d’Urso : LEVANTE contro ARISA: Video. “Perché mi copi?”. La replica: “Non fare la str...a. Questo è girl power?”. Tutti i dettagli della faida scoppiata sui social tra le due cantanti(Pubblicato il Wed, 10 Jan 2018 17:26:00 GMT)

Barbara d'Urso salva Fabio Fazio / Ecco perché l'ordine dei giornalisti non diffiderà "Che tempo che fa" : l'ordine dei giornalisti non interverrà contro Fabio Fazio per quanto riguarda il racconto della campagna elettorale e le interviste ai politici a ridosso del voto. (Pubblicato il Wed, 10 Jan 2018 17:11:00 GMT)

FABIANA - SORELLA DI Barbara D'URSO / "E' stata paragonata addirittura all'Isis" : FABIANA D'URSO ha difeso la SORELLA BARBARA con una lettera pubblicata sul quotidiano Il Giornale dopo la dichiarazioni di Carmine Castoro che l'ha paragonata all'Isis.(Pubblicato il Wed, 10 Jan 2018 15:50:00 GMT)

Pomeriggio 5 / Anticipazioni : Barbara d'Urso entusiasta per gli ascolti - Luca Dorigo ospite (10 gennaio 2018) : Pomeriggio 5, Anticipazioni 10 gennaio 2018: Barbara d'Urso soddisfatta per gli eccellenti ascolti di ieri. Cronaca e gossip con tanti ospiti tra cui l'ex tronista Luca Dorigo.(Pubblicato il Wed, 10 Jan 2018 15:49:00 GMT)

Antonella Mosetti lite da Barbara d’urso a Pomeriggio 5 : Prima lite del 2018 durante la nuova edizione di Pomeriggio 5 di Barbara D’Urso: protagonisti questa volta Antonella Mosetti e il direttore Riccardo Signoretti Il trash è servito durante la prima puntata del 2018 di “Pomeriggio 5“, il programma televisivo condotto da Barbara D’Urso su Canale 5. Del resto non è una novità, visto che diverse volte il contenitore pomeridiano si è distinto per alcuni siparietti entrati di ...

Barbara D'URSO/ Gli acciacchi fisici non la fermano. La sorella : “Forse è una donna bionica” (Pomeriggio 5) : Sette punti in più rispetto a La Vita in Diretta per il ritorno di BARBARA D'URSO e Pomeriggio 5 ma i problemi per la napoletana non mancano, cosa è successo?(Pubblicato il Tue, 09 Jan 2018 18:02:00 GMT)

Barbara D’Urso parla della morte di Marina Ripa di Meana : Barbara D’Urso è tornata in onda con “Pomeriggio Cinque”e ha riaperto il sipario con un lungo applauso per Marina Ripa di Meana. La scrittrice e stilista italiana, grande amica di Barbara D’Urso, è scomparsa lo scorso 5 gennaio dopo una lunga lotta contro il tumore. E, a distanza di 3 giorni dalla sua morte, la D’Urso ha svelato un particolare che pochi conoscevano: Marina Ripa di Meana voleva morire. Proprio così. Come la conduttrice di ...

“Barbara D’Urso come l’Isis” - la sorella la difende : “Ho dovuto spiegare a mio figlio che sua zia non ha niente a che fare con il terrorismo” : Barbara D’Urso o si ama o si odia. La conduttrice di “Pomeriggio 5” e “Domenica Live”, regina degli ascolti e campionessa di faccine, non provoca sentimenti tiepidi: c’è chi la adora alla follia e ‘stira insieme a lei’, il pomeriggio, e c’è chi la paragona nientemeno che all’Isis. Sì, proprio al terribile Stato Islamico che semina terrore in tutto il mondo. Il paragone, senz’altro una provocazione, è ...

CECILIA RODRIGUEZ E IGNAZIO MOSER / Barbara d'Urso lancia una nuova frecciatina alla coppia : CECILIA RODRIGUEZ e IGNAZIO MOSER, ecco le ultime notizie di gossip dopo le ospitate in televisione a Domenica In da Cristina Parodi e Non è l'Arena con Giletti.(Pubblicato il Tue, 09 Jan 2018 08:08:00 GMT)