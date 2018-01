: Bacia uno sconosciuto sulla Tour Eiffel e poi lo trova con l’aiuto dei social. Ma il finale non è quello atteso… - silviabest77 : Bacia uno sconosciuto sulla Tour Eiffel e poi lo trova con l’aiuto dei social. Ma il finale non è quello atteso… - Cascavel47 : Bacia uno sconosciuto sulla Tour Eiffel e poi lo trova con l’aiuto dei social. Ma il finale non è quello atteso…… - wonder_ste : RT @Agenzia_Ansa: Bacia uno sconosciuto sulla Torre Eiffel, dopo appello lo rintraccia sul web - - _Barbara_04 : RT @ca_carrara: Bacia uno sconosciuto sulla torre Eiffel e lo ritrova sul web, bacio mia madre sulla porta di casa e me la ritrovo ovunque… - MassimoE69 : RT @ca_carrara: Bacia uno sconosciuto sulla torre Eiffel e lo ritrova sul web, bacio mia madre sulla porta di casa e me la ritrovo ovunque… -

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 11 gennaio 2018) “Salirò in cime allae lì bacerò un ragazzo. Sarà il più grande rimpianto della mia vita, se non lo farò”. Potrebbe essere la prima battuta di una commedia romantica con Jennifer Aniston e invece è la frase che una 18enne californiana, Juliana Corrales, ha detto alle sue amiche prima di partire per Parigi. Non una frase detta tanto per dire perché Juliana l’ha fatto veramente e il bacio è finito su un video postato su Twitter. Anzi, i baci. Perché la madre del ragazzo scelto come principe azzurro, presente durante il romantico gesto, ha chiesto un secondo bacio. Il fatto è che poi la giovane californiana ‘si è fatta prendere la mano’ e ha deciso di voler rincontrare quel Gavin che ha definito “bellissimo”. E’ iniziato così il classico giro di messaggie il ragazzo è stata rintracciato in Texas. Lieto fine? No. Perché lui ...