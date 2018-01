Auto | nuova tassa indiretta | ecco cosa sarà obbligatorio avere a bordo

: Come nuova: BMW X3 184cv con allestimento Futura e soli 12.000 km. OCCASIONE IMPERDIBILE A QUESTO PREZZO!!! - Pluricar : Come nuova: BMW X3 184cv con allestimento Futura e soli 12.000 km. OCCASIONE IMPERDIBILE A QUESTO PREZZO!!! - videomotorsIT : Jeep, rinnova Renegade Più pratica e personalizzata - casadellachiave : Fare nuova chiave elettronica nuova a Chiasso per auto Ford - massimobalestr1 : RT @AutoElettrica: Ces 2018, le auto del futuro sono già qui: Chi ha sorpreso è Nissan che, al di là dell'esposizione nello stand della nuo… - AutoElettrica : Ces 2018, le auto del futuro sono già qui: Chi ha sorpreso è Nissan che, al di là dell'esposizione nello stand dell… -

(Di giovedì 11 gennaio 2018) Il Parlamento Europeo circa tre anni fa approvò una misura volta a tutelare la salute pubblica grazie all'installazione di dispositivi elettronici digenerazione all'interno dellevetture. Così il 28 aprile del 2015 vennero discusse e confermate le potenzialità dell'e-Call, ovvero un dispositivo di localizzazione che grazie al satellite individua la posizione esatta del veicolo in caso di emergenza. L'obbligatorietà del dispositivo Questa norma, come scritto poc'anzi, è stata approvata nel 2015 maeffettiva a partire dal primo aprile di quest'anno. Ciò è dovuto alla volontà del legislatore di fornire ai produttori diveicoli un termine temporale, tre anni per l'appunto, in cui adattare i nuovi modelli in produzione allatecnologia. Così da aprile di quest'anno il dispositivo dovrà essere obbligatoriamente presente su tutte levetture private e commerciali ...