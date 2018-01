Auto elettriche | ecco come si ci sta muovendo verso il cambiamento

Bmw - scossa alla gamma : pioggia di Auto elettriche" : Bmw sempre più elettrica. Durante l'anno appena concluso il Gruppo bavarese ha consegnato ai suoi clienti, in tutto il mondo, più di 100 mila veicoli elettrificati. Bmw i3s Per festeggiare questo risultato a Monaco è stata montata un'installazione luminosa di grande effetto, trasformando la sede del Gruppo in una ...

Auto elettriche - Incentivi : in Germania i fondi non vengono utilizzati : Gli Incentivi statali sono considerati come una delle soluzioni più rapide ed efficaci per promuovere la vendite delle Auto elettriche, ma non tutti i paesi li hanno adottati. Ci sono però casi, come quello della Germania, dove i fondi ci sono ma non vengono sfruttati. A rivelarlo sono alcune dichiarazioni raccolte dalla stampa tedesca, che mettono in luce le difficoltà del settore e confermano i dubbi sul target di 1 milione di elettriche ...

ShargeMe - la startup che condivide le ricariche delle Auto elettriche : MILANO - Si chiama ShargeMe la nuova frontiera delle ricariche per le auto elettriche. L'idea alla base della startup è semplice: chi possiede una e-car con la batteria carica può vendere una parte ...

Enel - parte progetto europeo per stazioni ultraveloci di ricarica Auto elettriche : La mobilità elettrica cerca, con passi piccoli ma costanti, di ritagliarsi uno spazio sempre più significativo. Ma per farlo ci vigliono soprattutto le infrastrutture. Come quelle previste nel progetto “E-VIA FLEX-E mobility in Italy, France and Spain”, che sta per essere implementato e prevede l’installazione entro la fine del 2018 di 14 stazioni di ricarica ultraveloce: 8 in Italia, 4 in Spagna e 2 in ...

Nel mondo circolano più di 2 milioni di Auto elettriche : ROMA - Nel mondo circolano attualmente più di 2 milioni di veicoli elettrici, grazie al boom che c'è stato nel 2016, anno in cui sono state immatricolate oltre 750mila unità con questa tipologia di propulsione (...

Auto condivise - elettriche e a guida Autonoma : al via la rivoluzione delle quattro ruote : Entro il 2030 il 25% dei chilometri percorsi da Auto private, negli Stati Uniti, sarà effettuato con Auto condivise, elettriche e a guida Autonoma, con una diminuzione dei costi di viaggio pari al 60%.

Condivise - elettriche e a guida Autonoma : così saranno le Auto nell’immediato futuro : Entro il 2030 il 25% dei chilometri percorsi da auto private, negli Stati Uniti, sarà effettuato con auto Condivise, elettriche e a guida autonoma (SAEV: shared autonomous electric vehicles), con una diminuzione dei costi di viaggio pari al 60%. E’ una delle principali evidenze contenute nel report “The Reimagined Car: Shared, autonomous, and Electric” redatto da The Boston Consulting Group, società di consulenza manageriale globale con uffici ...

Nissan sperimenta in Giappone come gestire le conseguenze dell'uso delle Auto elettriche sulla rete di distribuzione della corrente : Anche se il progetto pilota è stato avviato solo in Giappone, Nissan intende avviare delle partnership con i principali fornitori di energia elettrica in tutto il mondo, con lo scopo di creare ...

Ecco che anche Toyota si interessa alle Auto elettriche... : Per ulteriori dettagli inviato da Gruppo di Acquisto auto elettriche nella categoria Scienza e Tecnologia

Case - dal 2018 sarà obbligatoria la presa per la ricarica delle Auto elettriche : Il 2018 segnerà una rivoluzione: le nuove Case avranno l'obbligo di installare le colonnine di ricarica...

Moto elettriche in Autostrada : Moto elettriche anche in autostrada e in tangenziale? E' quanto prevede un disegno di legge depositato in Senato che vorrebbe consentire l'accesso di Motocicli elettrici sulle strade di collegamento ...

Boom di vendite Auto elettriche Tesla in Norvegia : Altre informazioni da un'ulteriore fonte inviato da Gruppo di Acquisto auto elettriche nella categoria Scienza e Tecnologia

Immobili - il valore nei centri urbani aumenterà del 9% grazie alle Auto elettriche : Milano, 11 dicembre 2017 – Il valore degli Immobili nei centri urbani aumenterà del 9% grazie alle auto elettriche. Le case del futuro saranno progettate e realizzate sempre più nel rispetto di criteri acustici e di comfort termico dell’involucro edilizio. Architetti, ingegneri e costruttori edili hanno ormai improntato la progettazione sulla qualità che garantisca elevati standard [...]

Gruppo BMW - Elettriche e Autonome : i piani fino al 2025 : Il Gruppo BMW guarda al 2021, l'anno dell'ammiraglia autonoma iNext. E al 2025, quando la gamma elettrificata del Gruppo salirà a 25 modelli, di cui 12 alimentati solo a batteria. Abbastanza per raggiungere il 20- 30% delle vendite totali, di cui una parte consistente sarà in Cina. Nel mezzo, i passaggi cruciali sono diversi, riassunti nel piano Strategy Number One > Next: un ecosistema industriale fatto di nuovi modelli, powertrain e ...