Auto contro una sbarra | treni fermi e altra serata da incubo per i viaggiatori

Roma - perde controllo dell'Auto e piomba in un giardino : Un uomo di 77 anni ha perso il controllo dell'auto, una Nissan Micra, ed è finito dentro un giardino condominiale, con un salto di circa un metro di dislivello dalla sede stradale. E' accaduto questa ...

Incidente a Vittoria : scontro tra Auto : 2 feriti : scontro tra due auto stamattina in via Curtatone a Vittoria. Due i feriti. Sul posto l'ambulanza del 118 e la Polizia Municipale.

Pedaggi Autostradali - la logistica insorge contro i maxi-rincari : Il mondo dell'autotrasporto e della logistica insorge contro il rincaro dei Pedaggi autostradali scattato, come vuole la prassi, lo scorso 1° gennaio. L'incremento medio delle tariffe risulta del 2,74% ...

Fuga in Auto contromano in centro - arrestato : A Catania un uomo di 37 anni ubriaco al volante della sua auto, e' stato protagonista di un rocambolesco inseguimento parte del quale e' avvenuto contromano nel centro cittadino. Alla fine, dopo oltre ...

Prosciutti spacciati per Dop o formaggi senza Autorizzazione : i controlli dei carabinieri : Nel periodo delle festività di fine anno il Gruppo carabinieri per la Tutela Forestale di Padova, reparto specializzato dell'Arma dei carabinieri, ha predisposto mirati controlli nel settore ...

ROMA - CAMION INVESTE 17 Auto A BALDUINA/ Incidente e malore alla guida : morto il conducente dopo maxi scontro : ROMA, CAMION frigo INVESTE 17 AUTO parcheggiate nel quartiere BALDUINA, in via Marziale: Incidente mortale e malore per il conducente, morto dopo il maxi scontro per le troppe ferite(Pubblicato il Tue, 09 Jan 2018 14:17:00 GMT)

Scontro fra tre Auto sotto la pioggia : due feriti in ospedale : Brutto incidente nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 8 gennaio 2018, sulla strada provinciale 2 tra Balangero e Mathi. A scontrarsi sotto la pioggia, per cause ancora da accertare, sono state una ...

La famiglia di Versace contro la serie tv : Non è stata Autorizzata : Sale l'attesa per la serie televisiva sulla morte di Gianni Versace. Ma, a pochi giorni dalla messa in onda, la famiglia dello stilista si dissocia.Con un nota, riportata dall'Ansa, i familiari del noto stilista, ucciso il 15 luglio del 1997 all'esterno della sua villa di Miami, esprimono tutta la loro rabbia in merito alla serie televisiva sugli ultimi giorni di vita di Gianni. "La famiglia non ha autorizzato né ha avuto ...

Autostrada A24 - Santori (FdI) : “Sosteniamo sindaci contro aumenti” : Autostrada A24, Santori (FdI): “Cittadini trattati come bancamot, sosteniamo sindaci contro aumenti” “Sosteniamo con convinzione la mobilitazione dei sindaci dei tanti comuni dell’area metropolitana, e... L'articolo Autostrada A24, Santori (FdI): “Sosteniamo sindaci contro aumenti” su Roma Daily News.

Vandali contro l'Auto di Fabrizia D'Ottavio vicino alla villa comunale : Brutta sorpresa per la campionessa olimpica di Chieti Fabrizia D'Ottavio la cui auto è stata danneggiata dai Vandali. La D'Ottavio, prima di ripartire per Roma, aveva infatti parcheggiato la sua Audi ...