Australian Open D | Bencic subito contro Venus - Tennis

Tennis - Australian Open 2018 : come vederli in tv? Tutti gli appuntamenti su Eurosport - c’è anche la Diretta Streaming : Ormai ci siamo. come di consueto il Tennis si ritroverà in questo mese di Gennaio per dare il via ufficiale alla stagione con il primo Major dell’annata, l’Australian Open 2018. Lo Slam Australiano scatterà mercoledì 10 gennaio con i due tornei di qualificazione maschile/femminile, che decreteranno i 16 Tennisti con il pass per il main draw. Tabellone principale che prenderà il via lunedì 15 alle ore 10:00 locali, quando in Italia ...

Australian Open 2018 - tutti i grandi assenti! Spiccano Nishikori e Murray - non ci saranno neppure Serena WIlliams e Kuznetsova : Australian Open 2018, occasione per gli outsider o pronostico chiuso verso i nomi di spicco? Nel tabellone maschile le assenze dello scozzese Andy Murray, che di recente si è operato all’anca che tanti problemi gli aveva procurato, e del nipponico Kei Nishikori, che ancora lamenta problemi al polso destro, che ne mettono in dubbio la presenza anche per il primo turno di Coppa Davis, anche se si è iscritto al Challenger di Newport, al via ...

Tennis - Australian Open : Federer dalla parte di Djokovic : Difficile dire se sia andata bene o male per Rafa Nadal e Roger Federer, ovvero i primi al mondo in un momento in cui il Tennis fa i conti con una serie infinita di infortuni, acciacchi, ritorni in campo col rebus della condizione psicofisica. Tanto vale registrare il cammino che a ...

Tennis - Australian Open 2018 : sorteggio tabellone femminile. E’ subito Venus Williams-Bencic - Schiavone sfida Ostapenko : Si è tenuto questa mattina sulla Margaret Court Arena di Melbourne il sorteggio del tabellone femminile degli Australian Open 2018, primo Slam dell’anno. Il quadro è stato definito ed le Tenniste partecipanti, in attesa di conoscere il nome delle qualificate. Simona Halep, testa di serie numero 1, se la vedrà con la wild card Australiana Aiava e dalla sua parte ci sono molte insidie, tra cui Camila Giorgi. La parte alta del tabellone è ...

Tennis - Australian Open 2018 : il sorteggio degli italiani. Sfortunato Thomas Fabbiano - una qualificata per Camila Giorgi : sorteggio agrodolce per gli italiani agli Australian Open di Tennis: i sei italiani (quattro uomini e due donne) hanno conosciuto stamane i nomi degli avversari che troveranno di fronte al primo turno. Nel tabellone maschile Fabio Fognini, testa di serie numero 25, affronterà l’argentino Horacio Zeballos, anche se, guardando verso l’orizzonte, al terzo turno potrebbe incrociare il belga David Goffin, numero 7 del seeding. Va bene ...

Tennis - Australian Open 2018 : sorteggio tabellone maschile. Nadal prima testa di serie - Djokovic dal lato di Federer! : Si è tenuto questa mattina sulla Margaret Court Arena di Melbourne il sorteggio del tabellone maschile degli Australian Open 2018, primo Slam dell’anno. Il quadro è stato definito ed i Tennisti partecipanti, in attesa di conoscere il nome dei qualificati, conoscono il loro destino. La testa di serie numero uno Rafael Nadal comincerà il suo torneo contro il dominicano Victor Estrella Burgos, in uno spicchio dove c’è anche Paolo ...

Australian Open 2018 - Qualificazioni femminili : Jasmine Paolini eliminata in due set Barbora Krejcikova : Niente da fare per Jasmine Paolini impegnata nelle Qualificazioni del singolare femminile degli Australian Open 2018. La giovane azzurra è stata infatti eliminata dalla ceca, n.125 del mondo, Barbora Krejcikova con il punteggio di 6-2 6-1 in 1 ora e 2 minuti di partita. Un match dominato dalla Krejcikova sempre in controllo dello scambio al cospetto di una Paolini contratta e mai entrata davvero in ritmo. Nel primo set si capisce quasi ...

Australian Open 2018 - Qualificazioni femminili : Sara Errani accede al secondo turno - eliminata Roberta Vinci : Hanno avuto inizio quest’oggi a Melbourne (Australia) le Qualificazioni degli Australian Open 2018 del singolare femminile. L’Italia schierava cinque giocatrici tra cui anche Sara Errani e Roberta Vinci, costrette ad iniziare il loro percorso Australiano in anticipo rispetto al solito per una classifica WTA non così positiva. Ebbene, in attesa di quel che farà Jasmine Paolini, opposta alla ceca Barbora Krejcikova, solo la Errani è ...

Australian Open 2018 - i favoriti : Roger Federer contro tutti. Rafael Nadal guida gli sfidanti ma quanti dubbi sugli altri! : Prosegue il conto alla rovescia verso gli Australian Open 2018. Dal 15 al 28 gennaio andrà in scena il primo Slam stagionale: come ogni torneo che si rispetti i vari protagonisti principali si dividono i ruoli, tra favoriti, outsider e sorprese. UNO contro TUTTI – Sarebbe più corretto dire favorito. Roger Federer contro tutti. Lo svizzero è inevitabilmente il principale indiziato alla vittoria in qualunque torneo giochi ma stavolta sembra ...

Tennis - Australian Open 2018 : Nick Kyrgios - talento e follia. Melbourne lo aspetta ancora una volta : Mark Edmondson nel 1976. Questo è l’ultimo Tennista Australiano capace di conquistare il titolo agli Australian Open. Sono passati 42 anni, un periodo lunghissimo senza vittoria a cui non sono riusciti a porre fine nemmeno giocatori come Pat Cash e Lleyton Hewitt, entrambi sconfitti in finale. Dal 2014, però, i tifosi Australiani sono tornati a sperare che un loro Tennista possa tornare finalmente a vincere il primo Slam della stagione. ...

Australian Open 2018 - i precedenti degli italiani : in singolare mai oltre i quarti di finale. Ultima a raggiungerli Flavia Pennetta : Gli Australian Open di tennis storicamente sono stati avari di soddisfazioni in singolare per l’Italia: i rappresentanti azzurri non sono mai andati oltre i quarti di finale in quello che dal 1987 è tornato ad essere il primo Slam stagionale. In campo maschile Andreas Seppi, che si appresta a giocare a Melbourne per la 13a volta in carriera, ha raggiunto per tre volte gli ottavi di finale, nel 2013, nel 2015 e nel 2017, mentre nel 2014 si ...

Sorteggio Australian Open 2018 : quando si svolgerà? La data e l’orario. Tutte le teste di serie dei tabelloni maschile e femminile : Giovedì 11 gennaio si svolgerà il Sorteggio del tabellone principale degli Australian Open 2018, primo Grande Slam della stagione. L’annata del tennis entra nel vivo, cresce l’attesa per conoscere quali saranno gli abbinamenti e gli accoppiamenti nella corsa verso la Finale di Melbourne. Nonostante i forfait annunciati di Andy Murrai, Kei Nishikori, Serena Williams e Victoria Azarenka non mancherà lo spettacolo. Le due stelle ...

Australian Open 2018 : l’equilibro regna sovrano nel tabellone femminile senza Serena Williams : “Dopo aver giocato ad Abu Dhabi mi sono resa conto che, sebbene sia molto vicina, non sono al punto in cui personalmente vorrei essere. Il mio coach e il mio team mi hanno sempre consigliato, ‘partecipa solo ai tornei per cui sei preparata per arrivare fino in fondo’. Potrei competere, ma io non voglio soltanto competere, voglio fare di più e per riuscirci ho bisogno ancora di un po’ di tempo. Nonostante mi dispiaccia prendere questa decisione, ...

Tennis - Australian Open 2018 : le foto più belle : Dal 15 al 28 gennaio 2018 a Melbourne tornano gli Australian Open, primo Slam del nuovo anno. Tanti i forfait già annunciati: Andy Murray , Kei Nishikori , Serena Williams e Victoria Azarenka . Gli ...