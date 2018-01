Atletico Madrid | il ritorno di Diego Costa | ecco come la boxe lo ha aiutato

Atletico Madrid-Getafe 2-0 : Correa e Diego Costa inseguono il Barca : ROMA - L' Atletico Madrid mette pressione al Barcellona in testa alla classifica. Al Wanda Metropolitano gli uomini di Simeone vincono 2-0 con il Getafe e rimangono saldi al secondo posto. Al 18' ...

Probabili Formazioni Atletico Madrid-Getafe 06-01-2018 : Le Probabili Formazioni di Atletico Madrid-Getafe, 18^ giornata Liga 2017/2018, ore 13:00: Simeone rinuncia causa infortunio a Koke e Filipe Luis, al loro posto Vrsaljko a sinistra e Carrasco. Riposa Torres in attacco? Il passo falso contro l’Espanyol di settimana scorsa è una brutta tegola nell’annata dell’Atletico Madrid che, sabato 6 gennaio alle ore 13:00, ospiterà tra le mura amiche del proprio stadio il Getafe che, ...

L’Atletico Madrid chiude l’anno con il botto : presentati Vitolo e Diego Costa! : In mattinata l’Atletico Madrid ha presentato alla stampa sia Vitolo sia Diego Costa. Entrambi sono stati presi di fatto in estate ma il blocco al mercato dalla FIFA per la sessione di mercato estiva hanno impedito ai ‘Colchoneros’ di poter utilizzare i due giocatori. Vitolo è stato preso a luglio e girato in prestito a Las Palmas in questa prima fase di stagione, l’ex Chelsea invece è arrivato a fine settembre. Il primo a ...

Atletico Madrid - Diego Costa si presenta : 'Da tanto aspettavo questo momento' : Madrid (Spagna) - 'Da tanto tempo aspettavo questo momento'. È emozionato Diego Costa durante la conferenza stampa di presentazione a Madrid , dove oggi è stato presentato dall' Atletico . Un ritorno ...

Atletico Madrid - Gil Marin : 'Griezmann? Peggio perdere Simeone' : Madrid (Spagna) - ' Sarebbe senza dubbio un colpo Peggiore per l'Atletico perdere Simeone che non Griezmann. Simeone rappresenta il club per quanto riguarda i valori, il lavoro, la filosofia di gioco. ...

Atletico Madrid Juventus / Streaming video e tv - risultato finale (0-1). Bianconeri ai quarti! (Liga Promises) : Atletico Madrid Juventus: Streaming video e tv, risultato e orario di inizio della replica della partita valida nella 2^ giornata della Liga Promises, torneo dedicato agli Under 12. (Pubblicato il Thu, 28 Dec 2017 13:08:00 GMT)

Calciomercato Napoli - arriva Vrsaljko? La decisione definitiva dell’Atletico Madrid : Diego Simeone ha scelto: Sime Vrsaljko resta, Yannick Ferreira-Carrasco puo’ partire. L’Atletico Madrid, che dall’1 gennaio potra’ finalmente contare su Vitolo e Diego Costa una volta scaduto l’embargo Fifa, ha bisogno di fare cassa e le cessioni preventivate di Vietto e Gaitan non possono bastare. Ne serve almeno un’altra e se fino a qualche giorno fa l’indiziato numero uno sembrava il croato ex di ...

Ancora occhi su Vrsaljko - ma l’Atletico Madrid resiste : Continua la caccia del calciomercato Napoli a Sime Vrsaljko: il terzino croato sembra essere diventato davvero l’obiettivo irraggiungibile per Giuntoli, che sta provando a prenderlo anche più di quanto non ci abbia provato lo scorso anno. E’ nota la storia della scorsa estate, quando Vrsaljko dal Sassuolo era l’obiettivo designato per la fascia destra ma […] L'articolo Ancora occhi su Vrsaljko, ma l’Atletico ...