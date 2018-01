ASUS ZenFone 4 | ZenFone 4 Selfie | ZenFone 4 Max | Samsung Galaxy A5 2017 | Galaxy J5 2016 e

Telenovela problemi fotocamera per ASUS ZenFone 3 : precisazioni sulla lingua inglese e promesse : Ci sono diversi aspetti da chiarire in questi giorni per quanto riguarda l'Asus Zenfone 3, almeno per quanto riguarda la questione ormai "classica" relativa ai problemi della fotocamera. Come ormai tutti sanno, stando anche a quanto abbiamo riportato in settimana, nemmeno l'aggiornamento 85 ha risolto il bug della messa a fuoco, mettendo a dura prova la pazienza di tantissimi utenti che hanno deciso di puntare su questo device. Ricollegandomi a ...

Tre problemi ricorrenti per l’ASUS ZenFone 2 il 9 gennaio : perché ricorrere all’Assistenza? : Sono trascorsi quasi tre anni dall'esordio ufficiale del cosiddetto Asus ZenFone 2 qui in Italia, eppure ancora oggi sono tantissimi gli utenti nel nostro Paese legati a questo device. L'età, come sempre avviene in questi casi, è un brutto nemico da affrontare e, come ho avuto modo di evidenziare anche di recente, sempre più persone hanno deciso di ricorrere all'assistenza per mettersi alle spalle determinati malfunzionamenti. Quali sono quelli ...

Beffa per ASUS ZenFone 3 e i problemi messa a fuoco fotocamera : aggiornamento 85 inutile : Niente da fare: per quanto l'Asus ZenFone 3 sia stato raggiunto, nella giornata di ieri, da un nuovo aggiornamento, nella fattispecie il firmware 85, il top di gamma 2016 resta ingabbiato dai problemi della fotocamera per la messa a fuoco nel momento in cui si passa dalla modalità automatica a quella manuale e pure dai continui crash dell'app in questione che non restituisce satti certamente degni di una ex ammiraglia. Come racciontato circa ...

Pronto l’aggiornamento 85 su ASUS ZenFone 3 : problemi fotocamera ignorati anche oggi 8 gennaio? : Al via il rilascio di un nuovo aggiornamento per l'Asus ZenFone 3, per entrambi i modelli top di gamma 2016 ZE520KL che ZE552KL. Protagonista del nuovo update il firmware 14.2020.1712.85, successivo al pacchetto software 81: riuscirà l'ultimo rilascio a risolvere una volta e per tutte i ben noti problemi per la messa a fuoco della fotocamera? La domanda è più che lecita, dopo settimane e settimane di funzionamento anomalo dell'importantissima ...

Passo in avanti su ASUS ZenFone 3 Ultra : aggiornamento 64 per la sicurezza : Tocca anche all'Asus ZenFone 3 Ultra ricevere un aggiornamento in questo 8 gennaio: come per gli altri modelli della stessa generazione del 2016, anche per l'esemplare preso qui in esame sta partendo un nuovo rilascio con un occhio particolare all'aspetto sicurezza, fondamentale per tenere protetto il dispositivo da falle e vulnerabilità di qualsiasi tipo. Di seguito, ecco elencati tutti i dettagli del pacchetto software. Prima di tutto, la ...

Potenziale soluzione ai problemi di fotocamera per ASUS ZenFone 3 : alternativa all’assistenza : Sono mesi ormai che si parla continuamente dei problemi di messa a fuoco per la fotocamera dell'Asus ZenFone 3, con l'aggiornamento 68 che nella seconda parte del 2017 ha creato disagi praticamente a tutti sotto questo punto di vista. Ancora oggi, quando si accede all'impostazione all'interno dell'app il pericolo è che l'intero programma vada in crash, rispedendovi in modo repentino alla vostra Home. Il downgrade al firmware 56 in un primo ...

Conferme ufficiali sull’omaggio per gli ASUS ZenFone 2 in Assistenza : chiarimenti e garanzia : Da un paio di settimane a questa parte si parla molto, soprattutto sui social, di quanto avviene dopo aver inviato un Asus ZenFone 2 in Assistenza qui in Italia. Ovviamente mi riferisco a prodotti in garanzia che, in alcune circostanze, hanno creato i presupposti per una bella sorpresa destinata al pubblico. Come riportato di recente, infatti, non sono isolate le segnalazioni da parte di coloro che si sono visti recapitare un Asus ZenFone 3 in ...

Scatta il 3 gennaio l’aggiornamento 41 per ASUS ZenFone 3 Laser : primi dettagli : Da un po' di tempo a questa parte non trattiamo questioni inerenti l'Asus ZenFone 3 Laser. Nonostante lo smartphone sia abbastanza diffuso in Italia e nel resto d'Europa, in effetti, i ritmi coi quali il produttore asiatico ha rilasciato aggiornamenti per il device sono calati sensibilmente nello scorcio finale del 2017 (addirittura il nostro ultimo report in merito risale alla stagione estiva). Ecco perché in queste ore si parla molto di un ...

Servita la soluzione problemi fotocamera ASUS ZenFone 3 Max con aggiornamento 92 - speranza ZE552KL : Siamo finalmente ad una svolta per i problemi della messa a fuoco della fotocamera su Asus ZenFone 3 Max e c'è pure la speranza dello stesso buon epilogo anche per il modello standard ZE552KL, magari subito ad inizio 2018? In queste ultime ore del 2017 giungono interessanti novità in merito ad un errore non certo trascurabile per tutti i possessori dei modelli qui citati che hanno dovuto vedersela nel corso delle ultime settimane con un numero ...

Oreo in aggiornamento su ASUS ZenFone 4 : per ZenFone 3 ecco quanto si dovrà aspettare : Un'ottima notizia per tutti i possessori di un Asus ZenFone 4, in particolare il modello ZE554KL, che stanno iniziando a ricevere Android 8.0 Oreo: il rilascio definitivo e partito e anche se non ancora pervenuta, la notifica del major update dovrebbe giungere sui telefoni già nelle prossime ore. Dato per certo questo incredibile passo in avanti di fine 2017, cosa possiamo pure dire dell'aggiornamento allo stesso firmware dell'Asus ZenFone 3? In ...

Ultima novità del 2018 per ASUS ZenFone 3 Max : in Italia l’aggiornamento 92 - i problemi risolti : Sta arrivando proprio in queste ore qui in Italia quello che a conti fatti sarà l'ultimo aggiornamento di questo 2018 per coloro che sono in possesso di un Asus ZenFone 3 Max, almeno in riferimento alla versione ZC520TL. Dopo la svolta annunciata per il modello da 5.5 pollici, che da alcuni giorni a questa parte può toccare con mano la tanto attesa ZenUI 4.0, tocca dunque concentrarsi oggi 29 dicembre su un'altra variante che ha fatto registrare ...

Chiara sentenza per ASUS ZenFone 3 ZE520KL e l’aggiornamento 81 sui problemi alla fotocamera : Da alcune ore a questa parte è disponibile qui in Italia un nuovo aggiornamento per coloro che si ritrovano con un Asus ZenFone 3 ZE520KL, nell'ambito di un programma che a quanto pare prevede piccoli upgrade in successione per lo smartphone lanciato sul mercato nel corso del 2016. Dopo avervi dato notizia del rollout nella giornata di ieri relativamente al firmware 81, avanzando le ipotesi preliminari sugli effetti che il pacchetto software ...