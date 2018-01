ASUS annuncia il nuovo ZenBook 13 con 15 ore di autonomia e processori di ottava

ASUS Republic of Gamers annuncia la scheda madre Maximus IX Extreme : ASUS ROG (Republic of Gamers) annuncia la Maximus IX Extreme, una nuova e potente scheda madre gaming Z270 che dispone già di tutto ciò che occorre per un raffreddamento totale, grazie a un monoblocco integrato per il raffreddamento ad acqua che permette di ottenere prestazioni straordinarie.Per sviluppare questa nuovissima soluzione con raffreddamento ad acqua, ROG ha creato una partnership con Bitspower, creando un monoblocco dotato di sensori ...

ASUS Republic of Gamers annuncia la scheda grafica Strix RX Vega64 : ASUS ROG (Republic of Gamers) ha annunciato Strix RX Vega64, una scheda grafica gaming ottimizzata per la realtà virtuale con prestazioni ultra-elevate, sistema di raffreddamento avanzato, affidabilità di livello superiore ed estetica personalizzabile. La scheda Strix RX Vega64 adotta numerose tecnologie esclusive ROG tra cui MaxContact, una nuova tecnologia per il raffreddamento della GPU per migliorare lo scambio del calore. Grazie a tre ...

ASUS ROG annuncia la scheda grafica Strix RX Vega 64 : Il software GPU Tweak II con XSplit Gamecaster rende estremamente intuitivo ottimizzare le prestazioni ed effettuare lo streaming istantaneo dello svolgimento del gioco. ROG Strix RX Vega64 è ...