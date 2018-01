Assassin’s Creed Rogue Remastered disponibile il 20 marzo 2018

Assassin’s Creed Origins : Tutti i contenuti del DLC “Gli Occulti” : A partire da questo mese, sarà ufficialmente disponibile il primo e corposo aggiornamento per Assassin’s Creed Origins, intitolato “Gli Occulti“. Scopriamo insieme quali sono i contenuti che verranno aggiunti da Ubisoft, allo scopo di espandere ulteriormente l’esperienza di gioco. Assassin’s Creed Origins si espande con “Gli Occulti” Il nuovo contenuto aggiuntivo porterà il levelcap ...

Uscita DLC di Assassin’s Creed Origins fissata per gennaio - i dettagli su Gli Occulti : Di mesi dalla sua release ne sono passati ormai quasi tre, ma Assassin's Creed Origins di togliersi da sotto i riflettori non ci pensa minimamente: il titolo sviluppato dai ragazzi di Ubisoft infatti, dopo essersi preso un anno sabbatico utile tanto a ricaricare le pile quanto a incrementare in maniera esponenziale l'hype dei giocatori, si appresta a tornare sulla cresta dell'onda nel corso di questo mese con una serie di nuovi contenuti che ...

Offerte Gamestop di oggi 23 dicembre : sconto su Assassin’s Creed Origins e PS4 a meno di 200 euro : Analizziamo le Offerte Gamestop di oggi 23 dicembre: manca un solo giorno al termine del Calendario dell'Avvento del celebre rivenditore e gli sconti non accennano a placarsi, anzi. Nelle promozioni odierne troviamo alcuni titoli e console a prezzi davvero vantaggiosi, vediamoli insieme! Iniziamo da Assassin's Creed Origins: ottimo prezzo per il nuovo capitolo della saga targata Ubisoft, che ci porta a scoprire le origini della Confraternita ...

Assassin’s Creed Origins : Come ottenere il completo di Anubi e i contenuti di Final Fantasy XV : A partire da ieri, è disponibile una nuova sfida degli dei in Assassin’s Creed Origins, oltre una quest speciale dedicata a Final Fantasy XV, eventi che permettono di sbloccare sia il completo di Anubi che il tanto atteso Chocobo oltre che una spada e uno scudo inediti. Come sbloccare i nuovi contenuti in Assassin’s Creed Origins Se avete partecipato alle sfide degli dei precedenti, avrete sicuramente ottenuto spada, ...

In Assassin’s Creed Origins c’è una missione a tema Final Fantasy XV - ecco i dettagli : C'è una nuova missione in Assassin's Creed Origins, una quest che in qualche modo richiama l'ultimo capitolo della celebre saga J-RPG targata Square Enix e diretto da Hajime Tabata. Parliamo, ovviamente, di Final Fantasy XV, titolo con cui Ubisoft ha già stretto partnershi nel corso di quest'anno: ricordiamo, infatti, che all'interno dell'avventura di Noctis, nei mesi scorsi, il team di sviluppo ha rilasciato un carnevale a tema Assassin's ...

Xbox One S 1TB con Assassin’s Creed Origins e Rainbow Siege a 199 euro [OFFERTONA] : Xbox One S da 1TB con giochi Assassin’s Creed e Rainbow Siege ed anche FIFA 18 se volete in promozione soli 199,98 euro su Amazon Offertissima su Amazon per la console Xbox One S 1TB con 2 giochi a solo 199,98 euro Sono tantissime le offerte di questi giorni e dopo gli smartphone, le console […]

Bundle Xbox One + Assassin’s Creed Origins nel Calendario dell’Avvento Gamestop del 16 dicembre : Proseguiamo con il Calendario dell'Avvento Gamestop, valido solo per oggi 16 dicembre: fino al 24 dicembre, come ormai saprete, sarà possibile usufruire di offerte giornaliere valide esclusivamente nella giornata odierna. Una serie di sconti, quelli di oggi, a tema Microsoft e Nintendo: scopriamoli insieme. L'offerta più succosa nel Calendario dell'Avvento Gamestop di oggi 16 dicembre riguarda un Bundle Microsoft: sarà possibile acquistare ...

Assassin’s Creed - lista delle possibili ambientazioni future da Ubisoft dopo Origins : Assassin’s Creed Origins è stato n successo di critica e pubblico. Pur soffrendo di qualche problema, risolto poi con varie patch, il gioco è stato accolto in maniera decisamente positiva da tutti. Ora già si pensa al futuro della serie, che speriamo non tornerà ad essere annuale. Il periodo di pausa che Ubisoft ha preso con Origins è servito a far respirare il team di sviluppo e sostanzialmente ha fatto solo bene al gioco. Fatto che che, ...

Assassin’s Creed Origins accoglie il Gladiator Pack e gli abiti di Edward Kenway - come ottenerli : Assassin's Creed Origins continua a proporre nuovi contenuti da sbloccare in game, insieme anche a svariati aggiornamenti volti a migliorare e bilanciare l'esperienza di gioco. Nelle ultime ore Ubisoft ha ufficializzato alcune piccole novità per la nuova avventura nell'Antico Egitto di Bayek di Siwa. Innanzitutto adesso sarà possibile vestire il protagonista di Assassin's Creed Origins con gli abiti di Edward Kenway, il leggendario Assassino ...

Free Games : Assassin’s Creed IV Black Flag : Ecco un’altra offerta di casa Ubisoft. Dopo World in Conflict, oggi tocca ad Assassin’s Creed IV. Manca poco a Natale. Se volete un bel regalo nell’attesa, ecco per voi il quarto capitolo della saga targata Ubisoft. Assassin’s Creed IV – Black Flag Assassin’s Creed Black Flag è il quarto capitolo della famosissima saga della Ubisoft. Rilasciato nel 2013 per Windows, Playstation 3, Playstation 4, Xbox 360, ...

[PC]Assassin’s Creed IV : Black Flag gratis su Uplay fino al 18 dicembre : Appassionati di Assassin’s Creed preparate il vostro PC perchè Assassin’s Creed IV: Black Flag è gratis su Uplay fino al 18 dicembre.Il gioco è considerato da molti uno dei migliori giochi della serie action-adventure e segue la storia di Edward Kenway, un pirata immaginario del XVIII secolo.Mentre Black Flag ha i soliti elementi di gioco dei giochi di Assassin’s Creed, come il mondo aperto, combattimento corpo a corpo ecc., ...

Assassin’s Creed : Origins – Recensione (60 ore dopo) : Il primo vero open world Ubisoft : Assassin’s Creed: Origins arriva dopo una pausa e chi lavora lo sa: una pausa ogni tanto ci vuole. Anche solo 10 minuti di “stacco” sono utili a fuggire per un attimo dal tran tran dell’attività lavorativa così da rendersi conto di essere un essere umano pensante (e nel mio caso bisognoso di caffeina), e non […] The post Assassin’s Creed: Origins – Recensione (60 ore dopo): Il primo vero open world ...

Calendario dell’avvento Gamestop del 9 dicembre - giù prezzo Assassin’s Creed Origins e South Park Scontri Di-Retti : Come di consueto, si rinnova anche nella giornata di oggi l'appuntamento con il Calendario dell'Avvento Gamestop, un momento irrinunciabile per tutti quei giocatori che vogliono coniugare la propria voglia di nuove esperienze videoludiche all'utilissima salvaguardia monetaria del proprio portafogli. Come di consueto, assolutamente interessanti le proposte della catena di distributori al dettaglio dedicata al mondo dei videogiochi, con svariati ...

Offerte di Natale Amazon - sconto su prezzo Assassin’s Creed Origins e altri videogiochi : Il Black Friday e il Cyber Monday sono finiti, questo non vuol dire che il periodo di sconti è finito. C'è il Natale! Chiaramente da oggi sono disponibili le Offerte di Natale Amazon, consultabili a questo indirizzo. Noi vi forniamo una lista coi prezzi per queste Offerte di Natale Amazon, così potrete decidere in tranquillità, eccola. Offerte di Natale Amazon - Assassin's Creed Origins Limited Edition PS4 a 49,99 euro. Risparmi 21,17 ...