Arsenal | scelto Ancelotti per il post-Wenger | pronto un contratto shock

(Di giovedì 11 gennaio 2018) In molti sperano di vederlo sulla panchina della Nazionale italiana, il futuro di Carloperò sembra essere nuovamente in Premier League dopo l’esperienza al Chelsea, con il quale ha vinto anche il titolo. Il tecnico di Reggiolo è il candidato numero uno per la sostituzione di Arseneall’. Il manager francese, infatti, a fine stagione, dopo 21 anni, potrebbe salutare i ‘Gunners’. La società londinese haper tornare a vincere la Premier ed è pronta a mettere sul piatto unfaraonico per King Carlo: 40 milioni in 4 anni, premi esclusi. L'articoloper ilunsembra essere il primo su CalcioWeb.