Arriva il supercomputer europeo | l’UE lancia piano da 1 miliardo

Arriva in Italia il supercomputer per le previsioni meteo in HD : è tra i più potenti al mondo : Gli esperti riuniti al Festivalmeteorologia 2017 (la tre giorni organizzata dall’Università di Trento con il Comune di Rovereto, Trentino Sviluppo e Fondazione Museo Civico di Rovereto), hanno illustrato le capacità e le potenzialità del nuovo supercomputer europeo per le previsioni meteo in HD che aiuterà a studiare i fenomeni meteorologici estremi. “Questo nuovo supercomputer – ha spiegato il colonnello Silvio Cau, capo del ...