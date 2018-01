Anno nero per il cinema Non ci resta che Piangere?

Cinema italiano - 2017 Anno nero. Calato il pubblico : -46% : Roma, 10 gennaio 2018 - anno 2017 da dimenticare per il Cinema italiano , che registra una un calo vertiginoso di oltre il 46% di spettatori (pari a 16.880.223) e -44,21% per biglietti venduti per 89 ...

Anno nero per il cinema italiano : 46 per cento di presenze in meno nel 2017 - Cinema - Spettacoli : Débacle del Cinema italiano nel 2017: meno 46,35 per cento rispetto al 2016 per numero di presenze (pari a 16.880.223) e meno 44,21 per cento per biglietti venduti (18,28 per cento del totale). La ...

Golden Globes 2018 : le star che NON hAnno indossato il nero sul red carpet : Per dovere di cronaca dobbiamo ricordare che nella cultura indiana è consuetudine indossare il colore rosso durante una celebrazione - in questo caso il 75 ° anniversario dei Golden Globe. PH: Getty ...

Milan - compleAnno speciale per il tecnico Gattuso : il ‘desiderio’ dell’allenatore rossonero : Trascorrere il quarantesimo compleanno in rossonero. Ci piace immaginare che fosse questo il sogno di quel giovane calciatore, tale Gennaro Ivan Gattuso, che dopo una breve esperienza scozzese ai Glasgow Rangers e alla Salernitana, nel 1999 approdo’ al Milan, quella che sarebbe stata la sua seconda famiglia. Dopo quasi 19 anni e’ ancora qui, questa volta come allenatore e non giocatore, con meno fiato e qualche chilo in piu’, ...

Perché molti si vestirAnno di nero ai Golden Globe : Per manifestare in favore dell'equità di genere e contro le molestie sessuali, dopo il caso Weinstein e tutto quello che è seguito The post Perché molti si vestiranno di nero ai Golden Globe appeared first on Il Post.

Incendio in capAnnone nel Pavese - nube di fumo nero : Roma, 4 gen. (askanews) - Un vasto Incendio è scoppiato poco prima delle 20 di ieri in un capannone dismesso tra Corteolona e Genzone nella bassa Pavese.Arpa, si legge sullo stesso sito dell'Agenzia ...

Aria - Anno nero per lo smog : sforamenti in tutte le centraline : Schianto frontale con un camioncino, madre e figlio di 10 anni all'ospedale 3 Perde il controllo dell'auto e finisce fuori strada, grave un'anziana 4 Doppia evasione in due giorni, già nei guai per ...

Meno incidenti ma più vittime - l'Anno nero sulle strade italiane : Nel 2017 Meno incidenti stradali ma più vittime. E' quanto sottolinea la Polizia stradale nel bilancio della propria attività nel corso dell'anno che ha visto 474.450 pattuglie di vigilanza stradale ...

Per l'agnello sardo è l'Anno nero : le feste non salvano il piatto tipico : Il prezzo della carne d'agnello sotto i 3 euro al chilo. "Un anno nero, da dimenticare, che si chiude male così come è iniziato sul versante della riduzione dei prezzi dei prodotti ovicaprini: dal ...

I 'pellerossa' avrAnno un santo - il leggendario capo Sioux Alce Nero : Alce Nero (Black Elk), che da bambino combatté a Little Big Horn contro il generale Custer, e che girò il mondo con Buffalo Bill e vide gli orrori del massacro dei Sioux a Wounded Knee, era cattolico.

Terremoti - 2016 Anno nero : Roma, 28 dic. (AdnKronos) - Il 2016 è stato l'anno nero per i Terremoti in Italia. Lo afferma l'Istat nell'edizione 2017 dell'Annuario statistico italiano, sottolineando che nel nostro Paese si è ...

