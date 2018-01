Animali | WWF ripresi due esemplari di lontra in pieno giorno nell’Oasi di Morigerati

Capodanno - WWF : per gli Animali in letargo nessun rischio botti : Il Capodanno sta per arrivare ma molti animali non lo festeggiano mai in quanto vanno in letargo: il Wwf ricorda che non accade solo al ghiro, ma anche all’orso polare, al merluzzo antartico, a chiocciole e coccinelle. Per sopravvivere al freddo, al gelo e alla neve, alcuni animali hanno adottato speciali strategie, spiega l’associazione ambientalista. Nella lista dei “dormiglioni” ci sono pipistrelli, api, moscerini, ...

Animali - WWF : il mercato giapponese dell’avorio deve chiudere : I network criminali transnazionali ben organizzati, assieme a un mercato interno mal gestito, sono tra i principali fattori che rendono il Giappone una meta vantaggiosa per l’acquisto di prodotti d’avorio da esportare illegalmente. La denuncia arriva da un report di WWF e TRAFFIC, che, vista l’assenza di leggi e regolamentazioni, chiedono la chiusura del mercato interno, come del resto avverrà il 31 dicembre per la Cina, ad oggi il Paese con la ...

Allarme Wwf : ecco le 16 specie Animali che rischiano di non vedere più il Natale : Vaquita e leopardo dell’Amur, due specie che rischiano di non vedere il Natale 2018 per il numero esiguo a cui sono ridotte le loro popolazioni. Della prima, una specie simile ad un delfino, ne sono rimasti solo 30 esemplari nel golfo della California, del secondo, un agilissimo felino che sopravvive ancora nelle foreste temperate tra Cina, Mongoli...

Animali - Wwf : “Blitz antibracconaggio nell’oasi di Valpredina nelle Prealpi bergamasche” : Da troppo tempo impuniti, due cacciatori di Pradalunga, padre e figlio con regolare licenza di caccia, non si aspettavano di certo lo scorso venerdi sera di trovarsi di fronte gli agenti della Polizia Provinciale di Bergamo e le Guardie venatorie/zoofile del WWF Italia, fianco a fianco in un servizio congiunto antibracconaggio appositamente predisposto. I bracconieri, armati di fucili calibro 12 caricati a pallettoni e con visore luminoso, sono ...

Animali - WWF : salvare la tigre salva molto di più : Secondo il nuovo rapporto del WWF “Beyond the Stripes: Save tigers so much more” il denaro investito da governi, agenzie di aiuto e fondi raccolti dai sostenitori di tutto il mondo per salvare le tigri, ha generato benefici in Asia non solo per la fauna selvatica ma anche per milioni di persone. L’habitat della tigre – che va dalle più grandi foreste di mangrovie al mondo, le Sundarbans, alle foreste temperate nelle montagne innevate del ...

La provocazione del WWF per il “Black Friday” : anche gli Animali sono arrivati a “fine serie” : La natura purtroppo non fa sconti, al contrario di quanto sta accadendo in questi giorni con la corsa agli acquisti per il Black Friday, la giornata dedicata allo sconto più appetibile. Con un focus sul proprio sito il WWF ha scelto tre specie simbolo dell’estinzione: sono il Gorilla di montagna di cui restano solo 880 esemplari, e due specie di tigri, quella siberiana, appena 430 esemplari rimasti, e quella di Sumatra, 370. Il claim ...

Animali - Wwf : “Classificata una nuova specie di grandi scimmie in Indonesia - l’Orango di Tapanuli” : Un team internazionale di ricercatori ha appena descritto una nuova specie di grande scimmia, l’Orango di Tapanuli (Pongo tapanuliensis), che vive unicamente nelle foreste di montagna nel nord dell’isola di Sumatra, in Indonesia. Con non più di 800 individui, questa specie è la grande scimmia più minacciata di tutto il pianeta. Un team internazionale di scienziati ha descritto la nuova specie nella rivista Current Biology, basandosi su ...