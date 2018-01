Animali sfruttati nei circhi | Enpa condanna Papa Francesco

: RT @Animalisti_FVG: .@Pontifex_it sempre in prima linea nel promuovere e difendere i circensi, senza mai spendere una parola sulla triste s… - MassimoGnascoDe : RT @Animalisti_FVG: .@Pontifex_it sempre in prima linea nel promuovere e difendere i circensi, senza mai spendere una parola sulla triste s… - lucillalilla : RT @Animalisti_FVG: .@Pontifex_it sempre in prima linea nel promuovere e difendere i circensi, senza mai spendere una parola sulla triste s… - LAVonlus : RT @Animalisti_FVG: .@Pontifex_it sempre in prima linea nel promuovere e difendere i circensi, senza mai spendere una parola sulla triste s… - ma2023 : RT @Animalisti_FVG: .@Pontifex_it sempre in prima linea nel promuovere e difendere i circensi, senza mai spendere una parola sulla triste s… - DrCaleria : RT @Animalisti_FVG: .@Pontifex_it sempre in prima linea nel promuovere e difendere i circensi, senza mai spendere una parola sulla triste s… -

(Di giovedì 11 gennaio 2018) Glisti dell'(Ente nazionale protezione) hanno biasimato aspramenteper la donazione ai bisognosi di una giornata al circo, in un posto dove regna lo sfruttamento di tante altre creature. Per l'il circo è un luogo dove glivengono sottoposti ad abusi e sacrifici continui. Proprio oggi, 11 gennaio 2018, molti soggetti 'borderline', come profughi, detenuti, poveri e clochard, assisteranno gratuitamente a uno spettacolo circense donato damediante l'Elemosineria Apostolica. In occasione dell'Udienza Generale, Bergoglio ha elogiato il circo e i circensi. Quest'ultimi sono stati definiti 'creatori di bellezza'. Circo toccasana per l'anima Secondo, il circo è un toccasana per l'anima. La pensa diversamente, invece, l'. Glisti chiedono al Pontefice di avere misericordia anche per i tantiche ...