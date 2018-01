: Anci,assunzioni precari,20mila in Comuni - Parmigiani_S : Anci,assunzioni precari,20mila in Comuni - ansa_it : Anci,assunzioni precari,20mila in Comuni - Retenews24 : Anci,assunzioni precari,20mila in Comuni - ROMA, 11 GEN – "A partire dal primo gennaio 2018 e per il triennio succe… - ANCIPiemonte : Avviso Pubblico per eventuali assunzioni di esperti in Europrogettazione #ANCIPiemonte -

(ANSA) - ROMA, 11 GEN - "A partire dal primo gennaio 2018 e per il triennio successivo è possibile procedere alla stabilizzazione del personale degli enti locali assunto con contratto in forma flessibile". Così l'interviene sul piano per superare ilato, previsto dalla riforma Madia. L'associazione deistima in "circa 20.000" le "unità di personale interessato". Il programma tocca tutta la P.a ma per buona parte si concentrerà sul territorio. L'ha così "predisposto una nota tecnica", un 'vademecum' per "supportare i". (ANSA).