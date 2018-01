Anche Ligabue ospite a Che tempo che fa il 14 gennaio prima del debutto di Made in Italy

: Anche @Ligabue ospite a #Chetempochefa il 14 gennaio prima del debutto di Made in Italy - OptiMagazine : Anche @Ligabue ospite a #Chetempochefa il 14 gennaio prima del debutto di Made in Italy - Docfelix81 : Anche su ildenaro.it parlano di "Certe Notti Con Luciano - Io Ligabue ed Altre Storie"! Vi aspettiamo sabato 13... - style_n_travel : Modena Park: i colleghi omaggiano Vasco (sì, anche Liga) - acembro_ : RT @gaia_salva: REDAZIONE, LIGABUE PER QUESTI PORACCI ANCHE MENO #Uominiedonne - KilljoyNOTDead : RT @gaia_salva: REDAZIONE, LIGABUE PER QUESTI PORACCI ANCHE MENO #Uominiedonne -

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di giovedì 11 gennaio 2018)a Cheche fa il 14. Il rocker di Correggio raggiungerà il talk di Fabio Fazio per una chiacchierata a qualche giorno daldiin, film che si è ispirato al soggetto del suo ultimo contest album.Come di consueto, Lucianosi sottoporrà alle domande di Fabio Fazio e magari potrebbe annunciare qualche novità che riguarda i suoi progetti. Nel frat, l'artista si prepara aldel suo prossimo film, atteso nelle sale cinematografiche per il prossimo 25con Stefano Accorsi e Kasia Smutniak come protagonisti.Da grande fan di, come ha testimoniato in occasione dell'ospitata al Festival di Sanremo sotto la sua conduzione, Fabio Fazio non si poteva quindi lasciare sfuggire l'occasione di ospitare ancora l'artistadeldel film al cinema con la produzione di Domenico Procacci. Le riprese si sono ...